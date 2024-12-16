Επτά τουρίστες μπήκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης αφού ήπιαν τη διάσημη pina colada σε μπαρ ξενοδοχείου πέντε αστέρων σε ένα θέρετρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε τουρίστες, ένας από τις ΗΠΑ και οι υπόλοιποι από την Αυστραλία, ηλικίας μεταξύ 18 και 56 ετών που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Παρόμοια συμπτώματα παρουσίασαν ακόμη δύο αλλοδαποί που ζουν στα Φίτζι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο Υγείας.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο έξι τουριστών στο Λάος, λόγω ύποπτης δηλητηρίασης από μεθανόλη.

Ο επικεφαλής τουρισμού των Φίτζι, Μπρεντ Χιλ, είπε στο RNZ ότι γνώριζαν πολύ καλά το περιστατικό του Λάος, αλλά πρόσθεσε ότι η υπόθεση στα Φίτζι απείχε «πολύ μακριά από αυτό».

Λίγο μετά την κατανάλωση κοκτέιλ στο θέρετρο Warwick Fiji στην ακτή των Κοραλλιών, οι επτά καλεσμένοι παρουσίασαν ναυτία, εμετό και νευρολογικά συμπτώματα.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Sigatoka και αργότερα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Lautoka, σύμφωνα με τους Fiji Times.

Ο υπουργός Τουρισμού των Φίτζι, Viliame Gavok τόνισε ότι αυτό ήταν ένα «εξαιρετικά μεμονωμένο περιστατικό» και ότι το θέρετρο ισχυρίστηκε ότι «δεν έχει εμπλακεί σε πρακτικές όπως η αντικατάσταση συστατικών ή στην αλλαγή της ποιότητας των ποτών που σερβίρονται στους επισκέπτες».

Οι πρώτες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχουν αναφερθεί άλλα κρούσματα, ανέφεραν οι αρχές.

Μια 56χρονη Αυστραλή βρισκόταν υπό συνεχή παρακολούθηση στο νοσοκομείο και μια 19χρονη, επίσης από την Αυστραλία, είχε υποστεί «σοβαρά ιατρικά επεισόδια», σύμφωνα με την Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Τη Δευτέρα, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δύο Αυστραλοί, μια μητέρα και μια κόρη, έλαβαν άδεια να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Το ξενοδοχείο Warwick Fiji δήλωσε στο BBC ότι γνώριζε την «ύποπτη δηλητηρίαση από το αλκοόλ» και ότι το έχει πάρει το θέμα «πολύ σοβαρά». Το ξενοδοχείο είπε ότι «διεξάγει διεξοδική έρευνα» ενώ αναμένει «έκθεση αποτελέσματος δοκιμών» από τις υγειονομικές αρχές για να «συλλέξει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες».

Η αστυνομία των Φίτζι ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας είπε στο BBC ότι «δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για βοήθεια» μετά το προφανές περιστατικό δηλητηρίασης.

«Υπάρχει μια πραγματικά τρομακτική αίσθηση του deja vu», είπε ο Αυστραλός υπουργός Jason Clare στο ABC.

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Αυστραλίας (DFAT) συμβουλεύει τους τουρίστες να «είναι σε επαγρύπνηση για τους πιθανούς κινδύνους σχετικά με την αύξηση των ποτών και τη δηλητηρίαση από μεθανόλη μέσω της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στα Φίτζι».

Η καθοδήγηση αναφέρει επίσης ότι οι τουρίστες θα πρέπει «να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν υποψιάζεστε ότι το ποτό έχει νοθευτεί».

