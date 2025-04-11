Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία σχεδιάζουν να παρουσιάσουν στον Ντόναλντ Τραμπ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς θα αναλάβουν τη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο, ελπίζοντας ότι έτσι θα τον πείσουν να δεσμευτεί σε παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, οι στρατιωτικοί ηγέτες στοχεύουν να καταλήξουν στις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η ευρωπαϊκή «συμμαχία των προθύμων» θα διασφαλίσει την ασφάλεια του ουκρανικού εναέριου χώρου, των ακτών και της ξηράς, καθώς και την ανασυγκρότηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, δήλωσαν την Παρασκευή ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι και ο Γάλλος ομόλογός του Σεμπαστιέν Λεκονρού.

Οι δύο υπουργοί ελπίζουν ότι αυτό θα δείξει πως η Ευρώπη είναι σοβαρή σε ό,τι αφορά τη δέσμευσή της για το μέλλον της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο και θα πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας με τη μορφή αεροπορικής ισχύος, επιτήρησης των συνόρων και παροχής πληροφοριών.

Οι 30 συμμετέχοντες στη συμμαχία, στην οποία περιλαμβάνονται και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νέα Ζηλανδία, έχουν κληθεί να απαντήσουν εγγράφως έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας σε ερωτήματα σχετικά με το τι προτίθενται να συνεισφέρουν, ανέφερε ο Λεκονρού.

Ήδη, δεκαπέντε από αυτές τις χώρες έχουν προσφέρει δυνάμεις, περιλαμβανομένων αεροσκαφών, ναυτικών σκαφών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού, αν και ο αριθμός των χωρών που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα παραμένει μονοψήφιος, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ έχει μέχρι στιγμής αντισταθεί στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς το Κίεβο, από τότε που προτάθηκε για πρώτη φορά η ιδέα μιας ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης πριν από δύο μήνες. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Παρασκευή στους συμμάχους ότι, αν και η κυβέρνηση Τραμπ χαιρετίζει την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, η θέση της Ουάσινγκτον παραμένει αμετάβλητη.

Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η στάση των ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία έχει σκληρύνει. Ο Τραμπ φέρεται να εκφράζει όλο και περισσότερο απογοήτευση προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την έλλειψη προόδου στην επίτευξη εκεχειρίας, μια δέσμευση που ο ίδιος είχε ανακοινώσει ότι θα εκπληρώσει εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας του.

Για να συμμετάσχουν πραγματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτήν την προσπάθεια, πρέπει να δουν ότι εμείς κάνουμε πολλά», δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους η Λιθουανή υπουργός Άμυνας Ντοβίλε Σακαλιένε, από την έδρα του ΝΑΤΟ. «Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους για τις ΗΠΑ είναι η παρακολούθηση της εκεχειρίας».

Ο Ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς ανέφερε ότι το επίπεδο εμπλοκής των ΗΠΑ εξαρτάται από το προφίλ ρίσκου της αποστολής: «Όσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος σύγκρουσης, τόσο πιο σημαντικό είναι να εμπλακούν στενά οι ΗΠΑ».

Στενά Χρονοδιαγράμματα

Η Ρωσία θα προσπαθήσει να επιτύχει κάποιο είδος συμφωνίας με τις ΗΠΑ μέχρι την επέτειο της σοβιετικής νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στις 9 Μαΐου, δήλωσε την Παρασκευή ο Εσθονός υπουργός Άμυνας Χάννο Πέβκουρ. Αυτό καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη των συμμάχων να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και να προχωρήσουν στον σχεδιασμό της ειρηνευτικής δύναμης», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες ότι 200 στρατιωτικοί ειδικοί επί του σχεδιασμού έχουν καταρτίσει ένα «καλά ανεπτυγμένο» σχέδιο για το πώς θα λειτουργήσει η δύναμη, περιλαμβάνοντας προτάσεις για το πώς ο ουκρανικός στρατός θα μπορούσε να «γίνει ο ίδιος το ισχυρότερο αποτρεπτικό μέσο».

Οι υπουργοί Άμυνας και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία θα εξετάσουν τις έγγραφες απαντήσεις αργότερα αυτόν τον μήνα, προκειμένου να προχωρήσουν περαιτέρω το σχέδιο πριν το παρουσιάσουν στον Τραμπ, είπαν οι ίδιες πηγές.

Ωστόσο, οι χώρες παραμένουν διχασμένες ως προς τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτή η δύναμη και υπό ποια δομή θα λειτουργήσει. Ο Λεκονρού δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής στο ναυτικό σκέλος της πιθανής αποστολής. Τα σχέδια που συζητούνται προορίζονται να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τον ουκρανικό στρατό, ο οποίος θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή, τόνισε ο Γάλλος υπουργός.

Η συμμαχία δεν θα είναι δύναμη ειρήνευσης, όπως πρότειναν ορισμένοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με τον Χίλι.

«Το πιο αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο απέναντι σε μια νέα επιθετικότητα του Πούτιν, ο καλύτερος τρόπος για να παγιωθεί μια εκεχειρία, είναι η ισχύς των ίδιων των ουκρανικών δυνάμεων», είπε.

Σε χωριστή συνάντηση στη Βαρσοβία την Παρασκευή, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν απόφαση για αύξηση των αμυντικών δαπανών, έπειτα από χρόνια στασιμότητας, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες ότι οποιαδήποτε μεγάλη αποστολή στην Ουκρανία θα μπορούσε να επιβαρύνει τις αμυντικές ικανότητες των κρατών-μελών αλλού.

Οι συζητήσεις περιλαμβάνουν ένα νέο πανευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο, καθώς κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα αναζητούν λύσεις μετά από χρόνια υποεπένδυσης.



Πηγή: skai.gr

