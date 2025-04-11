Την υποστήριξή τους στην Ουκρανία και την ενίσχυση της άμυνας της χώρας με 21 δισεκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσαν οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Επαφής για την 'Αμυνα της Ουκρανίας, που συνεδρίασαν σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες.

Το ΝΑΤΟ υποστηρίζει «τις προσπάθειες των Συμμάχων να τερματιστεί ο βίαιος πόλεμος στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση της Συμμαχίας, με τη συνεδρίαση της ομάδας επαφής να πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Μ. Βρετανίας και της Γερμανίας και με τη συμμετοχή μέσω βιντεοδιάσκεψης του υπουργού 'Αμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στόχος της Ομάδας, η συνέχιση της ενίσχυσης της Ουκρανίας, με τον Βρετανό υπουργό 'Αμυνας Τζον Χίλι, να ανακοινώνει τις νέες πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν της στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας. Ο ίδιος, προσερχόμενος στη συνεδρίαση κάλεσε τις χώρες που δεν θα ανακοινώσουν νέες ενισχύσεις, να το πράξουν τονίζοντας ότι «η στρατιωτική βοήθεια σήμερα στην Ουκρανία, βοηθάει στη διασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης αύριο».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός 'Αμυνας, Μπόρις Πιστόριους, υπογράμμισε την ευθύνη της Ευρώπης για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, τονίζοντας πως η χρονιά που διανύουμε είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την χώρα. Ο ίδιος μίλησε και για το ρόλο της Ρωσίας, που λέει πως θέλει την ειρήνη και οι ενέργειές της δείχνουν το αντίθετο. Ο κ. Πιστόριους ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της χώρας του και σε συνεργασία με την Ουκρανία και άλλους εταίρους για την ενίσχυση των ικανοτήτων της Ουκρανίας στον ηλεκτρομαγνητικό πόλεμο. Στόχος της πρωτοβουλίας, η καλύτερη θωράκιση των ουκρανικών ένοπλων δυνάμεων από τις παρεμβολές στις επικοινωνίες από τον εχθρό.

Τέλος, ο υπουργός 'Αμυνας της Ουκρανίας, Ρούστεμ Ουμέροφ, ευχαρίστησε τους ομολόγους του από τη Μ. Βρετανία και τη Γερμανία για την πρωτοβουλία τους, καθώς και όλους τους εταίρους για την «προσφορά και την υποστήριξή τους στις δυνάμεις της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

