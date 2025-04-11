Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί σήμερα με τον Στιβ Γουίτκοφ, ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και θα συζητήσουν για τη «διευθέτηση» του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις.

«Ο Πούτιν θα τον ακούσει. Η συζήτηση θα συνεχιστεί για διάφορες πτυχές της ουκρανικής διευθέτησης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι οι δυο άνδρες ενδέχεται επίσης να συζητήσουν μια μελλοντική συνάντηση των Πούτιν και Τραμπ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον Κίριλ Ντμίτριεφ, τον ειδικό απεσταλμένο του Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία στην Αγία Πετρούπολη.

Η επίσκεψη Γουίτκοφ έρχεται εν μέσω της συνεχιζόμενης ρωσοαμερικανικής προσέγγισης και των διπλωματικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

