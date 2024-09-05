Τον άγνωστο πόλεμο της Ρωσίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη, με πρακτικές δυσφήμισης των αντιπάλων και χειραγώγησης της κοινής γνώμης για να επηρεαστεί η υποστήριξη στην Ουκρανία στον αμυντικό πόλεμο που διεξάγει αποκάλυψε το FBI. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες την Τετάρτη σε δύο Ρώσους πολίτες και κατάσχεσε περισσότερους από 30 διαδικτυακούς τομείς που σχετίζονται με εκστρατεία για να επηρεάσουν τις αμερικανικές εκλογές αναφέρει το Politico.



Αλλά η σωρεία των πληροφοριών που κατατέθηκε στο δικαστήριο από το FBI (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών) αποκάλυψε επίσης μια άλλη «βόμβα»: Μια πολυπλόκαμη ρωσική εκστρατεία χειραγώγησης Γερμανών, Γάλλων, Ιταλών και Βρετανών πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων ατόμων που ασκούν επιρροή στην κοινή γνώμη των χωρών τους.

Πηγή: skai.gr

Ο στόχος της εκστρατείας του Κρεμλίνου στην Ευρώπη είναι να διχάσει τους πολίτες, να δυσφημήσει την Αμερική και να υπονομεύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, σύμφωνα με μια σειρά από ρωσικά έγγραφα, υπομνήματα και πρακτικά από ρωσικές συνεδριάσεις ψυχολογικού πολέμου.Τα έγγραφα ελήφθησαν από το FBI. Ο φάκελος των 277 σελίδων αναφέρει λεπτομερώς τα σχέδια της Ρωσίας να κερδίσειΈνα σημείωμα από την «Υπηρεσία Κοινωνικού Σχεδιασμού» της Ρωσίας περιγράφει ένα σχέδιο στοχοποίησης ανθρώπων μέσω πραγματικών αναρτήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να παρακαμφθούν τα φίλτρα αντιμετώπισης bot που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης.Η Υπηρεσία Κοινωνικού Σχεδιασμού ενεργεί υπό τις εντολές τουπρώην πρωθυπουργού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αρμόδιου για εσωτερικές πολιτικές υποθέσεις στη ρωσική προεδρία, και «έμπιστου» του Βλαντίμιρ Πούτιν. Το ρωσικό έγγραφο αναφέρει ότι ο στόχος της εκστρατείας είναι να «προκαλέσει στην κοινή γνώμη λογικές (όπως «αλήθεια, γιατί χρειαζόμαστε να βοηθήσουμε την Ουκρανία;») αλλά και συναισθηματικές (όπως «οι Αμερικανοί είναι τόσο παλιοτόμαρα!») αντιδράσεις .βασίστηκε επίσης στα λεγόμενα σάιτ «doppelganger» (σωσίες) ώστε να διαδώσουν ψεύτικα άρθρα και περιεχόμενο που να μοιάζει ότι προέρχεται από έγκυρα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Πρόκειται για τα ενημερωτικά δίκτυα Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi και άλλα, και τα ψεύτικα σάιτ χρηματοδοτήθηκαν με κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, σύμφωνα με το FBI.Η ρωσική ομάδα ψυχολογικού πόλεμου αναγνώρισε τη Γερμανίαγια τη ρωσική επιρροή.«Οι Γερμανοί εξαρτώνται περισσότερο από τους Γάλλους», αναφέρει ένα από τα ρωσικά έγγραφα, αναφερόμενο πιθανώς στην οικονομική εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο και τις εξαγωγές.«Πρώτον και κύριον, πρέπει να δυσφημίσουμε τις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και το ΝΑΤΟ και δεύτερον, να πείσουμε τους Γερμανούς να αντιταχθούν στην αναποτελεσματική πολιτική των κυρώσεων», αναφέρει το εσωτερικό ρωσικό σημείωμα που παρουσίασε το FBI.Ένα άλλο έγγραφο του Οργανισμού Κοινωνικού Σχεδιασμού περιγράφει μια επιχείρηση που ονομάζεταιπου στοχεύει συγκεκριμένα τη Γαλλία και τη Γερμανία.Στόχος της: «Να κλιμακώσει τις εσωτερικές εντάσεις… προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας», καθώς και «να επηρεάσει τις πραγματικές συγκρούσεις και να δημιουργήσει τεχνητές καταστάσεις σύγκρουσης» μέσω πλαστών άρθρων, ινφλουένσερ, καθώς και στοχευμένων αναρτήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το ρωσικό έγγραφο προσθέτει ότι ο στόχος ήταν ναστη Γαλλία και τη Γερμανία «διαδίδοντας πρόσθετες ψευδείς αφηγήσεις», «πλαστά βίντεο, έγγραφα και ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών», «σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» και «ψεύτικα και αληθινά αποσπάσματα από ινφλουένσερ».

