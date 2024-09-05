Ο άρτι διορισθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας Μισέλ Μπαρνιέ δεσμεύτηκε απόψε ότι θα συνεργαστεί «με όσους έχουν καλή πίστη» για να προωθήσει περισσότερο σεβασμό και ενότητα στην πολιτικά διαιρεμένη χώρα, έπειτα από πολλούς μήνες πολιτικών αναταράξεων.

«Οι Γάλλοι (…) σήμερα χρειάζονται και εξέφρασαν την ανάγκη τους για σεβασμό, ενότητα και κατευνασμό», είπε ο Μπαρνιέ στις πρώτες δηλώσεις που έκανε ως πρωθυπουργός, στην αυλή του Ματινιόν, δίπλα στον προκάτοχό του, τον Γκαμπριέλ Ατάλ.

Το πρωί ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό τον Μπαρνιέ, τον πρώην διαπραγματευτή της ΕΕ για το Brexit και του ανέθεσε να ενώσει τη Γαλλία και να βάλει τέλος στην πολιτική παράλυση μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Μπαρνιέ είπε ότι θέλει «να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, τον θυμό, τα δεινά» των Γάλλων και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει «σε αλλαγές και σε ρήξεις». Δεσμεύτηκε επίσης ότι θα πει την αλήθεια για «το οικονομικό και το οικολογικό χρέος» της Γαλλίας.

Πολλοί ηγέτες έσπευσαν να συγχαρούν τον Μπαρνιέ για τον διορισμό του. Μεταξύ αυτών ήταν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς, που σε επιστολή του εξέφρασε την επιθυμία οι κυβερνήσεις τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται προς όφελος των χωρών τους και της Ευρώπης.

Νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ευχήθηκε «ψυχραιμία» στον «φίλο του», τον Μισέλ Μπαρνιέ, τον οποίο είχε διορίσει ο ίδιος επικεφαλής διαπραγματευτή του Brexit το 2016. Στη θέση αυτή «επέδειξε μεγάλο ταλέντο», σχολίασε ο Γιούνκερ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Ξέρει όλα τα προβλήματα, όλα τα πρόσωπα, όλες τις πλευρές που μετρούν στην Ευρώπη», πρόσθεσε ο Γιούνκερ.

Οι δύο άνδρες γνωρίζονται πολύ καλά, αφού είχαν συνεργαστεί μεταξύ 2015-19. Το 2014 ο Μπαρνιέ ήταν υποψήφιος για την προεδρία της Κομισιόν, αλλά ηττήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου.

