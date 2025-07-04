Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον ρωσικό πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του σταθμού, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στη Ρωσία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εξωτερική γραμμή υψηλής τάσης προς το εργοστάσιο, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, λειτουργεί ξανά. Ανέφερε ότι δεν έχουν υπάρξει διαταραχές στη λειτουργία του εργοστασίου, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, του οποίου οι έξι αντιδραστήρες δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα, ότι ο πυρηνικός σταθμός έχασε κάθε παροχή ρεύματος εκτός των εγκαταστάσεών του για 9η φορά κατά τη διάρκεια της «στρατιωτικής σύγκρουσης» και για πρώτη φορά από τα τέλη του 2023.

«Ο πυρηνικός σταθμός ZNPP βασίζεται επί του παρόντος στην ενέργεια από τις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης», έγραψε ο Οργανισμός νωρίτερα υπογραμμίζοντας «την εξαιρετικά επισφαλή κατάσταση πυρηνικής ασφάλειας».

Το πυρηνικό εργοστάσιο έμεινε χωρίς ρεύμα για 3,5 ώρες σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας.

Η Ουκρανία υποστήριξε ότι η διακοπή της ηλεκτροδότησης προήλθε λόγω ρωσικού βομβαρδισμού.

Πηγή: skai.gr

