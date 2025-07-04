Το υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας επέδωσε νότα διαμαρτυρίας στη ρωσική πρεσβεία για τις αεροπορικές επιδρομές κατά της Ουκρανίας μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στο προξενικό τμήμα της πολωνικής πρεσβείας στο Κίεβο.

«Το υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε στη ρωσική πρεσβεία, έντονη νότα διαμαρτυρίας για τις αεροπορικές επιδρομές κατά του ουκρανικού πληθυσμού», αναφέρει το υπουργείο σε ανάρτηση του στο X. «Το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι αυτό είναι αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961».

