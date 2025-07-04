Τουρκία: Πυρκαγιές στα δυτικά, χιόνι στο ανατολικό τμήμα

Χιονοπτώσεις έπληξαν σήμερα τα οροπέδια της βορειοανατολικής Τουρκίας, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων δυτικότερα, στις ακτές.

Χιόνι έπεσε σε πολλές επαρχίες στο ανατολικό τμήμα της Ανατολίας, όπως τη Ριζούντα, την Τραπεζούντα, το Μπαϊμπούρτ και το Ερζερούμ, πρωτόγνωρες καιρικές συνθήκες εδώ και δεκαετίες, όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο στην περιοχή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τη Ριζούντα, οι χιονοπτώσεις διήρκησαν σχεδόν πέντε ώρες: «Είμαι 65 ετών, έχω περάσει σχεδόν όλη μου τη ζωή στη Ριζούντα, είναι η πρώτη φορά που βλέπω χιόνι τον Ιούλιο», είπε ο Γκεντζάγκα Καραφαζλίογλου.

«Χιόνιζε περίπου 4 με 5 ώρες», περιέγραψε. «Η περιοχή του Αρτβίν (κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία) επλήγη περισσότερο. Στη Ριζούντα, συνηθίζουμε να έχουμε κλιματολογικές ανωμαλίες… Οι παλαιότεροι λένε πως έχουν ήδη δει χιόνι τον Ιούλιο πριν από 30-40 χρόνια, έκτοτε όμως όχι».

Πλάνα που μετέδωσε από τη Ριζούντα το πρακτορείο ειδήσεων DHA δείχνουν μία πέτρινη κατοικία να έχει καλυφθεί από περισσότερα από 10 εκατοστά χιόνι.

Χιόνισε σε όλο το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, σε μια έκταση μήκους περίπου 100 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν την επαρχία της Τραπεζούντας και μετατράπηκαν σε χιόνι σε ορισμένα τμήματα, καθώς η θερμοκρασία του αέρα κατέγραψε μεγάλη πτώση.

Αντιθέτως, σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων δυτικά, η τουριστική περιοχή της Σμύρνης εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πυρκαγιές, που τροφοδότησαν η ξηρασία και άνεμοι ταχύτητας 85 χιλιομέτρων/ώρα.

Ο υδράργυρος αναμένεται να αυξηθεί αυτό Σαββατοκύριακο φθάνοντας σε τουλάχιστον 40 βαθμούς Κελσίου στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας στις δυτικές ακτές και στο νοτιοανατολικό τμήμα.

Οι αρχές εξέδωσαν επίσης προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Άγκυρας, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

