WSJ: Εξασθενεί η υποστήριξη Τραμπ προς το Κίεβο, καθώς οι ΗΠΑ αναστέλλουν αποστολές όπλων στην Ουκρανία

Οι ΗΠΑ «πάγωσαν» την παράδοση συστημάτων αεράμυνας και άλλων όπλων που προορίζονταν για την Ουκρανία και θα τα χρησιμοποιήσουν αντ' αυτού για να ενισχύσουν τα αποθέματα του Πενταγώνου, όπως δήλωσαν ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και δύο συνεργάτες στο Κογκρέσο. Όπως σημειώνει η Wall Street Journal, η απόφαση της Ουάσινγκτον να αναστείλει τις αποστολές όπλων για την Ουκρανία αντανακλά τη μειωμένη στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ προς την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν εκφράσει την άποψη ότι οι ΗΠΑ πρέπει να επικεντρωθούν περισσότερο στις πιο μακροπρόθεσμες απειλές από την Κίνα και πιο άμεσα στις στρατιωτικές ανάγκες στη Μέση Ανατολή.

Η Άννα Κέλι, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, δήλωσε εξάλλου χαρακτηριστικά: «Η απόφαση αυτή ελήφθη για να δοθεί προτεραιότητα στα συμφέροντα της Αμερικής».

Όπως σημειώνει η WSJ, οι αποστολές βρίσκονταν στην Πολωνία όταν πάγωσαν, και περιλαμβάνουν συστήματα αεράμυνας Patriot, πυραύλους αέρος - αέρος, πυραύλους αέρος - εδάφους Hellfire, πυραύλους επιφανείας - επιφανείας καθώς και βλήματα πυροβολικού και πυραύλους επιφανείας - αέρος Stinger.

Ο Έλμπριτζ Κόλμπι, υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής στο Πεντάγωνο, δεν αναφέρθηκε στο εν λόγω ζήτημα, αλλά σημείωσε ότι το υπουργείο Άμυνας θα παράσχει στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επιλογές για τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, οι οποίες «θα συνάδουν με τον στόχο του να τερματιστεί ο τραγικός πόλεμος». «Το υπουργείο εξετάζει και προσαρμόζει την προσέγγισή του για την επίτευξη αυτού του στόχου, διατηρώντας παράλληλα την ετοιμότητα των αμερικανικών δυνάμεων για τις αμυντικές προτεραιότητες της διοίκησης», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προβληματισμένοι οι αναλυτές

Η απόφαση αυτή του Λευκού Οίκου προβλημάτισε ορισμένους αναλυτές, οι οποίοι επεσήμαναν - σύμφωνα με τη WSJ - ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο πώλησης των Patriot στο Κίεβο. «Θέλουν τα Patriot, και θα δούμε αν μπορούμε να διαθέσουμε μερικά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση Ουκρανής δημοσιογράφου. «Είναι πολύ δύσκολη η απόκτησή τους».

Το Κίεβο έχει μιλήσει πολύ θετικά για τα συστήματα Patriot και για την ικανότητα που έχουν να αναχαιτίζουν τους ρωσικούς πυραύλους, με τους Ουκρανούς αξιωματούχους να ζητούν περαιτέρω αποστολές συστημάτων αεράμυνας.

Όπως σημειώνει η WSJ, πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ ανακατευθύνει όπλα που προορίζονταν για την Ουκρανία, στις αμερικανικές δυνάμεις.

Ειδικότερα, η Wall Street Journal ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το Πεντάγωνο είχε ειδοποιήσει στα «κρυφά» το Κογκρέσο ότι ειδικοί πυροκροτητές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα πυραύλων και τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία για την κατάρριψη ρωσικών drones, διατέθηκαν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το Κογκρέσο έχει διαθέσει κονδύλια για το σύστημα αυτό, ώστε να μπορούν να διατεθούν και στην Ουκρανία. Ωστόσο, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι έχει την εξουσία να τα παρακρατήσει για δική του χρήση βάσει διάταξης του νομοσχεδίου για τις στρατιωτικές δαπάνες έκτακτης ανάγκης που ψηφίστηκε πέρυσι.

Η στάση Τραμπ απέναντι στη Ρωσία

Στο μεταξύ, η αναστολή των νέων αποστολών, που μετέδωσε νωρίτερα το Politico, έρχεται καθώς η Μόσχα συνεχίζει τις σκληρές αεροπορικές επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Τραμπ έχει αναφέρει ότι η Ρωσία θα έπρεπε να επανενταχθεί στη G7 (και να γίνει G8) και πίεσε ενάντια σε ένα μέτρο του Κογκρέσου που θα επέβαλε κυρώσεις και δασμούς στη Μόσχα και τους υποστηρικτές της επειδή δεν τερματίζουν τον πόλεμο.

Ο Τραμπ, ωστόσο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του ΝΑΤΟ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ο «πιο δύσκολος» εταίρος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ενώ προηγουμένως έχει κατηγορήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον πόλεμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ κληρονόμησε την αποστολή όπλων στην Ουκρανία ύψους 3,85 δισ. δολαρίων από τα αποθέματα του Πενταγώνου, ωστόσο δεν το έχει κάνει. Παράλληλα, δεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο περαιτέρω χρηματοδότηση για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα βοήθειας, στο πλαίσιο του οποίου χορηγούνται χρήματα ώστε το Κίεβο να μπορεί να αγοράσει όπλα από αμερικανικούς αμυντικούς εργολάβους.

Αντιμέτωπη με κριτική η κυβέρνηση Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί από τη μεριά τους αποδοκίμασαν την απόφαση να παγώσουν οι αποστολές.«Το Πεντάγωνο αποδυναμώνει σημαντικά την άμυνα της Ουκρανίας κατά των αεροπορικών επιθέσεων, την ώρα που η Ρωσία βομβαρδίζει ουκρανικές πόλεις μέρα με τη μέρα, με πολυάριθμους νεκρούς και τραυματίες αμάχους», δήλωσε η γερουσιαστής Jeanne Shaheen, η κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Η απόφαση της Ουάσινγκτον προκάλεσε έντονες συζητήσεις σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ έναντι του Κιέβου. «Οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τους εαυτούς τους, την υπόλοιπη Ευρώπη και τα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ από μια επιθετική Ρωσία», δήλωσε ο William Taylor, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία. «Το να τους αρνηθούμε τα Patriot θα κοστίσει ζωές πολιτών και στρατιωτών», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την άλλη, ο Dan Caldwell, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου υπό τον Τραμπ, ο οποίος είναι επιφυλακτικός ως προς τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, εξήρε την απόφαση να παγώσουν οι αποστολές. «Ο πρόεδρος Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ παίρνουν τη σωστή απόφαση να δώσουν προτεραιότητα στη δική μας ετοιμότητα και την προστασία των δυνάμεών μας έναντι του εφοδιασμού της Ουκρανίας σε έναν πόλεμο όπου δεν διακυβεύονται ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα», υποστήριξε ο Caldwell.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.