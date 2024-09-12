«Κοινό τουρκικό αλφάβητο» από τις τουρκογενείς χώρες

Οι χώρες μέλη του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών υιοθέτησαν «κοινό τουρκικό αλφάβητο» που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αποτύπωσης της κοινής γλωσσικής καταγωγής τους.

Η σχετική απόφαση ελήφθη στην 3η συνάντηση της «Επιτροπής για το Παγκόσμιο Κοινό Αλφάβητο των Τουρκογενών Χωρών» που πραγματοποιήθηκε στις 9-11 Σεπτεμβρίου στην πρωτεύουσα Μπακού του Αζερμπαϊτζάν σε συνεργασία της «Τουρκικής Ακαδημίας», με έδρα την Αστάνα του Καζακστάν και του «Ιδρύματος Τουρκικής Γλώσσας» της Τουρκίας.

Σε ανακοίνωση της «Τουρκικής Ακαδημίας» επισημαίνεται ότι «ο κύριος σκοπός της συνάντησης ήταν να ολοκληρωθούν οι εργασίες για το έργο του κοινού αλφαβήτου για τις τουρκικές γλώσσες, αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στον τομέα αυτό και την εμπειρία της διετούς δραστηριότητας της Επιτροπής».

Τι είναι το κοινό τουρκικό αλφάβητο

Το «κοινό τουρκικό αλφάβητο» βασίζεται στο αντίστοιχο λατινικό με προσθήκη ορισμένων παραλλαγών για να ανταποκρίνεται στις φωνητικές ανάγκες όλων των φθόγγων της ευρύτερης οικογένειας των τουρκικών γλωσσών.

Αποτελείται από 34 γράμματα, έξι περισσότερα από το αλφάβητο που χρησιμοποιείται στον γραπτό τουρκικό λόγο της Τουρκίας

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «το σχέδιο του κοινού τουρκικού αλφαβήτου με βάση τα λατινικά, το οποίο προτάθηκε για πρώτη φορά από επιστήμονες το 1991, εξετάστηκε διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση και τα μέλη της επιτροπής έκαναν τους απαραίτητους προσδιορισμούς».

Το κοινό τουρκικό αλφάβητο «προωθεί την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία μεταξύ των τουρκογενών λαών, διατηρώντας παράλληλα τη γλωσσική τους κληρονομιά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

