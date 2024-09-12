Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της πόλης Κονοτόπ, στη βόρεια Ουκρανία, σε μια νυχτερινή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 14 άνθρωποι να τραυματιστούν και να διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην πόλη, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι Αρχές προσπαθούσαν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στην πόλη, στην οποία ζούσαν περίπου 83.000 άνθρωποι πριν από τον πόλεμο. Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σημειώθηκαν 10 εκρήξεις κατά την επίθεση και ο δήμαρχος Άρτεμ Σεμενίκιν είπε ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με το ενεργειακό σύστημα.

«Αυτή τη στιγμή, ειδικά συνεργεία καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο νοσοκομείο και στο σύστημα υδροδότησης», δήλωσε ο ίδιος νωρίς σήμερα. Τα νοσοκομεία συνεχίζουν να λειτουργούν, πρόσθεσε.

Το Κονοτόπ βρίσκεται στην περιοχή Σούμι, που τις τελευταίες εβδομάδες έχει αποτελέσει πολλές φορές στόχο της Ρωσίας.

Το χτύπημα στο Κονοτόπ εντασσόταν σε μια ευρύτερη ρωσική επίθεση με τη χρήση 64 drones, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία. Καταρρίφθηκαν τα 44 από αυτά σε εννέα διαφορετικές περιοχές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Σεμενίκιν δήλωσε ότι οι αρχές στο Κονοτόπ δεν γνώριζαν πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και σχεδιάζουν να παρέχουν νερό με βάση ωριαίο πρόγραμμα.

Λόγω της επίθεσης, προκλήθηκαν ζημιές σε επτά πολυκατοικίες, ιατρικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, ένα κατάστημα, μια τράπεζα και ένα τμήμα του δικτύου τραμ της πόλης, δήλωσαν εισαγγελείς της περιφέρειας και τοπικοί αξιωματούχοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.