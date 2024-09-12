Στάρμερ: Το NHS πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή θα πεθάνει

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τους κεντρικούς άξονες ενός δεκαετούς σχεδίου για την αναβάθμιση του βρετανικού συστήματος δημόσιας υγείας NHS παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε πρωινή ομιλία του.

Ο κ. Στάρμερ είπε πως το NHS «πρέπει να μεταρρυθμιστεί ή θα πεθάνει», αντιδρώντας στην έκθεση του λόρδου Ντάρζι που μετά από μελέτη δύο μηνών διαπιστώνει πως το σύστημα βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση».

Κατά τον κ. Στάρμερ το NHS «διαλύθηκε» από τις προηγούμενες κυβερνήσεις των Συντηρητικών, σημειώνοντας ότι μέχρι τη σημερινή έκθεση δεν ήταν γνωστό «το πλήρες μέγεθος της ζημιάς».

Όπως είπε, «είναι ασυγχώρητο και ο κόσμος έχει δίκιο να είναι θυμωμένος». Ξεχώρισε, μεταξύ άλλων, από την έκθεση τον υψηλό αριθμό των αποτρέψιμων θανάτων, το γεγονός ότι πάνω από 345.000 ασθενείς περιμένουν πάνω από ένα χρόνο για να αρχίσουν να λαμβάνουν την απαραίτητη στήριξη για προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι 2,8 εκατομμύρια πολίτες δεν εργάζονται λόγω προβλημάτων υγείας.

Λέγοντας ότι αισθάνεται «βαθιά ευθύνη» να διορθώσει τα προβλήματα, εκτίμησε πως το NHS βρίσκεται σε σταυροδρόμι και πρέπει να γίνει επιλογή για το πώς θα λειτουργήσει ξανά με τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες των ασθενών. «Θα μεταρρυθμιστεί ή θα πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε όμως ότι η μεταρρύθμιση δεν συνεπάγεται απλά περισσότερα χρήματα για το NHS, καθώς πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αξιοποίησης των διαθέσιμων κονδυλίων. «Πρέπει να φτιάξουμε τα υδραυλικά πριν ανοίξουμε τις βρύσες», σχολίασε, συμπληρώνοντας ότι «δε θα υπάρξουν άλλα χρήματα χωρίς μεταρρύθμιση».

Ο λόρδος Ντάρζι τονίζει πως το προσωπικό του NHS έχει μεν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η κακή διαχείριση των κεφαλαίων και η έμφαση στη χρηματοδότηση νοσοκομείων έναντι πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας έχει καταστήσει το NHS λιγότερο παραγωγικό.

Ο πρωθυπουργός Στάρμερ είπε ότι το δεκαετές πλάνο της κυβέρνησης καταρτίζεται με γοργούς ρυθμούς και θα βασίζεται σε τρεις «μεγάλες μετατοπίσεις» στον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας. Εξήγησε ότι αυτές αφορούν την αναβάθμιση της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το NHS και την πλήρη ψηφιοποίηση των μητρώων ασθενών, τη μετατόπιση παροχής περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις τοπικές κοινότητες με υπηρεσίες κοινωνικής περίθαλψης και ενίσχυση του πρωτοβάθμιου υγειονομικού τομέα και τέλος την έμφαση στην πρόληψη νοσημάτων.

«Είμαι έτοιμος να είμαι τολμηρός ακόμα και έναντι ηχηρής αντίστασης. Το έργο μπροστά μας είναι το η δουλειά της γενιάς μας», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

