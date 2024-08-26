Τη μεγαλύτερη μαζική επίθεση των τελευταίων εβδομάδων εξαπέλυσε η Ρωσία κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, σε μία κίνηση που το Κίεβο ερμηνεύει ως μία συντονισμένη προσπάθεια της Μόσχας να πλήξει το ενεργειακό σύστημα της χώρας, βυθίζοντάς την στο «σκοτάδι και το κρύο» ενόψει του επόμενου χειμώνα.

Η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 200 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία τη Δευτέρα, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και χτυπώντας ενεργειακές εγκαταστάσεις σε εθνικό επίπεδο, είπε το Κίεβο.

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρθηκαν σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του Κιέβου, καθώς η επίθεση είχε στόχο κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον 10 περιοχές.

Σημειώνεται ότι η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της δραματικά στο ουκρανικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από τον Μάρτιο ενώ πρόκειται για στρατηγική που ακολούθησε από νωρίς κατά τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η Ουκρανή βουλευτής Lesia Vasylenko ανέφερε ότι παρά τα πλήγματα που δέχεται η Ουκρανία παραμένει «δυνατή» ενώ τόνισε ότι το σύστημα αεράμυνας της χώρας λειτουργεί.

Η Ουκρανή αξιωματούχος σημείωσε παράλληλα ότι «ο στόχος που επιδιώκει τώρα η Ρωσία, είναι να στοχεύσει όσο το δυνατόν περισσότερες υποδομές ώστε να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία θα παραμείνει στο σκοτάδι και στο κρύο κατά τη διάρκεια αυτού του χειμώνα».

Ποιες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας υπέστησαν ζημιές

Η Ρωσία επιβεβαίωσε ότι στόχευσε τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές στις νυχτερινές εναέριες επιθέσεις της.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ο ενεργειακός τομέας της χώρας έχει υποστεί «μεγάλη ζημιά».

Επιθέσεις στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αναφερθεί σε 10 περιοχές σε όλη την Ουκρανία, από το Rivne και το Volyn στα βορειοδυτικά, έως τη Zaporizhzhia στα νοτιοανατολικά

Οι αρχές στην πρωτεύουσα λένε ότι στόχος ήταν οι υποδομές ενέργειας και νερού, συμπεριλαμβανομένου ενός υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή του Κιέβου, όπου ένα φράγμα υπέστη ζημιές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ισχυρίζεται ότι έπληξε υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας σε εννέα περιφέρειες της Ουκρανίας και σταθμούς συμπίεσης αερίου σε τρεις περιοχές

Ο εθνικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας αναγκάστηκε να προχωρήσει σε έκτακτες διακοπές ρεύματος για να διατηρήσει το σύστημα σε λειτουργία

Διακοπές ρεύματος και διακοπές ύδρευσης αναφέρονται σε πολλές περιοχές, μεταξύ άλλων και σε περιοχές του Κιέβου

Η γειτονική Μολδαβία, της οποίας το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας συνδέεται με το δίκτυο της Ουκρανίας, ανέφερε επίσης μικρές διακοπές στο δίκτυό της.



