«Η εκδίκηση για τον Ισμαήλ Χανίγιε είναι σίγουρη» τόνισε σήμερα ο Ιρανός αρχηγός του στρατού του Ιράν Μοχάμεντ Μπαγκερί, για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγιε.

Την είδηση μετέδωσε το δίκτυο Al-Alam News Network σήμερα αναφέροντας παράλληλα ότι o Μπαγκερί προειδοποίησε ότι «η ίδια η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αποφασίζει πότε θα εκδικηθεί».

Πηγή: skai.gr

