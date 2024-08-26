Ουκρανία: Drone στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών

Οι πολωνικές αρχές ανέφεραν σήμερα ότι ένα «ιπτάμενο αντικείμενο», πιθανότατα ένα μη επανδρωμένο, τηλεχειριζόμενο αεροσκάφος, μπήκε στον εναέριο χώρο της τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατά τη διάρκεια των ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία.

Το αντικείμενο ενδέχεται να προσγειώθηκε σε πολωνικό έδαφος και είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η Πολωνία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι σε επιφυλακή για τέτοιου είδους «ιπτάμενα αντικείμενα» αφού ένας ανεξέλεγκτος ουκρανικός πύραυλος έπληξε το χωριό Πρεβόντοβ, στα νότια, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους το 2022.

Ένας εκπρόσωπος του στρατού, ο Γιάτσεκ Γκορισέφσκι, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η τροχιά της πτήσης και η ταχύτητα του αντικειμένου υποδηλώνουν ότι δεν επρόκειτο για πύραυλο.

Περίπου 100 στρατιώτες και ένα ελικόπτερο συμμετέχουν στην έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο Γκορισέφσκι υπογράμμισε ότι είναι αδύνατον να πει αν το αντικείμενο ήταν ρωσικό ή ουκρανικό, αφού οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν τέτοιες που να επιτρέπουν την οπτική αναγνώρισή του. Για τον ίδιο λόγο, ο στρατός δεν μπόρεσε να το καταρρίψει, αν και ήταν σε ετοιμότητα.

Νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος είπε ότι το αντικείμενο μπήκε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας στις 07.43 (ώρα Ελλάδας) κοντά στην ουκρανική πόλη Τσερβόνοχραντ.

Χάθηκε από τα ραντάρ στις 8.00 και είναι πιθανό να έφυγε από τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Δεν υπήρξε καμία αναφορά για εκρήξεις.

Τον Δεκέμβριο του 2023 η Πολωνία ανέφερε ότι ένας ρωσικός πύραυλος μπήκε στον εναέριο χώρο της.

Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς ένα αντικείμενο βρέθηκε σε ένα δάσος κοντά στο χωριό Ζάμοτς και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος.

Η Ρουμανία έχει επίσης ανακοινώσει ότι βρήκε θραύσματα ρωσικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο έδαφός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

