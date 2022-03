Το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN αναφέρει ότι μια επίθεση με ρουκέτα στο Χάρκοβο έπληξε το κτίριο του περιφερειακού αστυνομικού τμήματος στην πόλη.

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο κανάλι Telegram ενός συμβούλου της ουκρανικής κυβέρνησης φαίνεται να δείχνει ένα κτίριο τυλιγμένο στις φλόγες.

Ο Anton Geraschenko, σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, λέει ότι ένα κτίριο που ανήκει στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Karazin στην απέναντι πλευρά του δρόμου είναι επίσης καμένο μετά την επίθεση.

One of the buildings of Kharkiv university on fire, hit by Russian missile. One of the first universities in Russian empire, officially founded in 1805. I interviewed a pro-Russian academic here in 2014. Putin is now destroying “Russian world” he is claiming to protect. pic.twitter.com/EvavU2L5SI