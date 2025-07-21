Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Alaska Airlines ανακοίνωσε την Κυριακή αναστολή όλων των πτήσεών της, καθώς και αυτών της θυγατρικής της Horizon Air, εξαιτίας βλάβης που υπέστησαν τα συστήματα πληροφορικής της χθες Κυριακή το βράδυ (τοπική ώρα).

«Η Alaska Airlines αντιμετωπίζει βλάβη στα συστήματα πληροφορικής της που έχει αντίκτυπο στη δραστηριότητά της. Ζητήσαμε προσωρινή αναστολή των πτήσεων» της Alaska Airlines και της Horizon Air «ωσότου επιλυθεί το πρόβλημα», ανέφερε η διοίκησή της.

Η εταιρία δε διευκρίνισε την ακριβή φύση της βλάβης αλλά ο ιστότοπός της έμοιαζε να αντιμετωπίζει προβλήματα χθες βράδυ (περί τις 06:00 ώρα Ελλάδας), κατά εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Κυριακής και έπειτα από περίπου τρεις ώρες διακοπής της λειτουργίας του συστήματος, η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε και πάλι τις δραστηριότητές της.

Με έδρα το Σιάτλ, η Alaska Airlines είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος αερομεταφορέας των ΗΠΑ, αφού εξαγόρασε πέρυσι την Hawaiian Airlines.

Οι δυο εταιρείες διαθέτουν στόλο 360 και πλέον αεροσκαφών, που εξυπηρετούν κάπου 140 προορισμούς, ιδίως στις δυτικές ΗΠΑ και στο αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.