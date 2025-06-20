Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπολύθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, την ουκρανική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προκάλεσε ζημιές σε πολυώροφα κτίρια και άλλες υποδομές, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικές αρχές.

Russia attacked Odesa! 1 person was killed, 14 injured, including 3 rescuers. Residential buildings, a university facility, a gas pipeline and cars were damaged. A high-rise caught fire. The attack targeted civilian infrastructure. Russia doesn’t stop killing for a single day! pic.twitter.com/NrGm3AWy1p June 20, 2025

Η Οδησσός, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και ζωτικής σημασίας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της χώρας, δέχεται διαρκώς επιθέσεις με πυραύλους και drones από τις ρωσικές δυνάμεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Παρά τη δραστική λειτουργία των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, υπάρχει ζημιά σε μη στρατιωτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών, ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενός αγωγού φυσικού αερίου και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης», δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο Κίπερ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται σπίτια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και πολυώροφα κτίρια που έχουν καεί.

Οι υπηρεσίες επειγόντων της Οδησσού δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 πλήγματα από drones σε κτίρια κατοικιών, από τα οποία προκλήθηκαν μεγάλες πυρκαγιές.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Οδησσού υπέστη ζημιές στη διάρκεια της επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης επίθεση με drones στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα σπίτια και πολυκατοικίες, σύμφωνα με αξιωματούχους του Χαρκόβου.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 86 drones στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας.

Η Πολεμική Αεροπορία επισήμανε ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 34 drones, ενώ άλλα 36 χάθηκαν.

Με τον όρο αυτόν ο ουκρανικός στρατός αναφέρεται συνήθως στη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου για να τα ανακατευθύνει ή στο ότι επρόκειτο για προσομοιωτές drones που δεν έφεραν κεφαλές.

Ωστόσο η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι drones έπληξαν 8 τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.