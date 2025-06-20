Λογαριασμός
Ένας νεκρός και 14 τραυματίες σε νυχτερινή ρωσική επίθεση στην Οδησσό - Φωτογραφίες

Ζημιές σε πολυκατοικίες και κτίρια από τη νυχτερινή επιδρομή εναντίον αμάχων με drones

οδησσος

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 14 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) που εξαπολύθηκε στη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, την ουκρανική πόλη-λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, η οποία προκάλεσε ζημιές σε πολυώροφα κτίρια και άλλες υποδομές, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικές αρχές.

Η Οδησσός, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα και ζωτικής σημασίας για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της χώρας, δέχεται διαρκώς επιθέσεις με πυραύλους και drones από τις ρωσικές δυνάμεις από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Παρά τη δραστική λειτουργία των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, υπάρχει ζημιά σε μη στρατιωτική υποδομή, συμπεριλαμβανομένων κτιρίων κατοικιών, ενός ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενός αγωγού φυσικού αερίου και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης», δήλωσε ο Όλεχ Κίπερ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο Κίπερ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται σπίτια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες και πολυώροφα κτίρια που έχουν καεί.

οδησσος

οδησσος

Οι υπηρεσίες επειγόντων της Οδησσού δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης σημειώθηκαν τουλάχιστον 10 πλήγματα από drones σε κτίρια κατοικιών, από τα οποία προκλήθηκαν μεγάλες πυρκαγιές.

οδησσος

Η ουκρανική κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia ανακοίνωσε ότι ο σιδηροδρομικός σταθμός της Οδησσού υπέστη ζημιές στη διάρκεια της επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίσης επίθεση με drones στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές σε διάφορα σπίτια και πολυκατοικίες, σύμφωνα με αξιωματούχους του Χαρκόβου.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 86 drones στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας.

Η Πολεμική Αεροπορία επισήμανε ότι οι μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 34 drones, ενώ άλλα 36 χάθηκαν.

Με τον όρο αυτόν ο ουκρανικός στρατός αναφέρεται συνήθως στη χρήση μέσων ηλεκτρονικού πολέμου για να τα ανακατευθύνει ή στο ότι επρόκειτο για προσομοιωτές drones που δεν έφεραν κεφαλές.

Ωστόσο η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι drones έπληξαν 8 τοποθεσίες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Οδησσός
