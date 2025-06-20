Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες εκπαιδεύονται ώστε να εμποδίζουν επιβάτες χωρίς έγκυρη βίζα από το να επιβιβαστούν σε πτήσεις προς τη Βρετανία. Το μέτρο παρουσιάζεται από τον Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι, ως μια «ψηφιακή αναβάθμιση» στον έλεγχο των συνόρων.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, πρόκειται για «ένα βήμα προς πιο ασφαλή, πιο ψηφιακά και πιο αποτελεσματικά σύνορα», με στόχο την ενίσχυση της πολιτικής κατά της παράτυπης μετανάστευσης. Ωστόσο, το μέτρο αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς αναθέτει ουσιαστικά αποφάσεις μεταναστευτικού χαρακτήρα σε ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian, περισσότεροι από 9.000 εργαζόμενοι σε αεροπορικές εταιρείες όπως οι Wizz Air, Jet2 και Lufthansa έχουν ήδη παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση σε 39 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα και η Αλβανία – κόμβοι με υψηλή μεταναστευτική κίνηση.

Το πρόγραμμα παρέχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει στόχο οι υπάλληλοι των αεροπορικών να λειτουργούν ως πρώτη γραμμή ελέγχου για τα έγγραφα ταξιδιωτών, αποτρέποντας ακόμα και την επιβίβασή τους χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του νέου συστήματος Electronic Travel Authorisation (ETA) και eVisa, το οποίο προβλέπει ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες – ακόμα και από χώρες της ΕΕ – πρέπει να έχουν προεγγραφεί ψηφιακά πριν φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Λάμι τόνισε:

«Η αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης απαιτεί συνεργασία μεταξύ κρατών και βιομηχανιών, ώστε να διακοπούν οι διαδρομές παράνομης εισόδου. Το μήνυμα είναι σαφές: χωρίς εξουσιοδότηση και προεγγραφή, η αεροπορική μετακίνηση δεν είναι πλέον δυνατή».

Παράλληλα, το νέο σύστημα εγείρει ερωτήματα για τον έλεγχο και τη διαφάνεια, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να αποτραπεί λανθασμένα η επιβίβαση αιτούντων άσυλο ή νόμιμων ταξιδιωτών. Ακτιβιστές προειδοποιούν ότι οι αεροπορικές εταιρείες ουσιαστικά καλούνται να πάρουν αποφάσεις που μέχρι πρότινος ανήκαν αποκλειστικά στις κρατικές αρχές.

Το νέο ψηφιακό σύστημα αντικαθιστά τις φυσικές άδειες εισόδου με ψηφιακούς ελέγχους κατάστασης, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το καθεστώς παραμονής κάθε επισκέπτη. Όπως σημειώνουν αρμόδιοι υπουργοί, αυτό θα διευκολύνει την απομάκρυνση όσων παραμένουν παράνομα και θα βοηθήσει εργοδότες, ιδιοκτήτες και φορείς να επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα διαμονής κάθε προσώπου.

Από την πλευρά της, η British Airways δήλωσε ότι η εκπαίδευση ήταν «πολύ χρήσιμη» και ότι τα στελέχη της αισθάνονται πλέον πιο «έτοιμα και σίγουρα» στην εφαρμογή του νέου συστήματος. Ωστόσο, ομάδες προάσπισης δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η μεταφορά τέτοιων αποφάσεων σε μη κρατικούς φορείς εγκυμονεί κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 30.000 άτομα έχουν ήδη επιστραφεί στις χώρες προέλευσής τους βάσει της υπάρχουσας πολιτικής, με αύξηση 23% στις υποχρεωτικές επιστροφές και 14% στις απελάσεις καταδικασμένων αλλοδαπών από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2024.

Η κυβέρνηση Λάμι προωθεί πλέον δυναμικά την ενημέρωση για το νέο σύστημα και μέσω των διπλωματικών αποστολών της, ενώ παράλληλα ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες της ΕΕ αναφορικά με τους νέους ταξιδιωτικούς κανόνες.

