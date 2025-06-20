Μεξικό: Τουλάχιστον δύο νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα Έρικ

Τουλάχιστον δύο νεκρούς άφησε στο πέρασμά του από το νότιο Μεξικό ο τυφώνας Έρικ, ο οποίος εξασθενεί σταδιακά αφού προκάλεσε σημαντικές ζημιές στις παράκτιες περιοχές.

Ο Έρικ έφτασε στο Μεξικό σε μια αραιοκατοικημένη περιοχή μεταξύ δύο μεγάλων τουριστικών θερέτρων, του Πούερτο Εσκοντίντο και του Ακαπούλκο, προτού συνεχίσει την πορεία του προς έναν ορεινό όγκο.

Η κυβέρνηση της πολιτείας Οαχάκα, όπου έφτασε ο τυφώνας τα ξημερώματα, επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που βοηθούσε στην απομάκρυνση συντριμμιών.

Στη γειτονική πολιτεία Γκερέρο οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο ενός παιδιού όταν παρασύρθηκε από χείμαρρο, τον οποίο προσπαθούσε να διασχίσει με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), ο τυφώνας Έρικ εξασθένησε στη διάρκεια της νύκτας σε σύστημα χαμηλού βαρομετρικού, συνοδευόμενο από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 45 χιλιομέτρων την ώρα.

Χθες Πέμπτη, νωρίς το απόγευμα, το NHC είχε επισημάνει ότι ο Έρικ υποβαθμίστηκε σε τροπική καταιγίδα, όμως αναμένεται να προκαλέσει και άλλες έντονες βροχοπτώσεις, με τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων να παραμένει.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ επεσήμανε στην πρωινή ενημέρωση του Τύπου ότι εξακολουθούν να αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις στις πολιτείες Γκερέρο, Οαχάκα και Τσιάπας, όπως και τη Βερακρούς και την Πουέμπλα.

Παράλληλα η Σέινμπαουμ κάλεσε τους πολίτες να συμμορφώνονται με τις συστάσεις των αρχών «με υπεύθυνο τρόπο», σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τη Μεξικανή πρόεδρο, περισσότερα από 123.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ 15 δρόμοι έχουν κλείσει στην πολιτεία Οαχάκα.

Στο Πουέρτο Εσκοντίντο, έναν τουριστικό προορισμό με περίπου 30.000 κατοίκους, δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ έπεσαν ταμπέλες και κλαδιά δέντρων. Στην πόλη έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενώ δεν λειτουργεί ούτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Οι τυφώνες απειλούν τις ακτές του Μεξικού – στον Ειρηνικό Ωκεανό και τον Κόλπο του Μεξικού-- από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο.

Τον Οκτώβριο του 2023 το Ακαπούλκο καταστράφηκε από τον τυφώνα Ότις, ο οποίος έφτασε ως την ύψιστη κατηγορία 5. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές.

Το Ακαπούλκο επλήγη και από τον τυφώνα Τζον, κατηγορίας 3, τον Σεπτέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Η θερμοκρασία στο Μεξικό αυξάνει πιο γρήγορα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, επεσήμανε ο Φρανσίσκο Εστράδα Πορούα, διευθυντής του Προγράμματος Ερευνών για την Κλιματική Αλλαγή (PINCC) του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM) μιλώντας στο AFP.

Κατά συνέπεια: «η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων βροχοπτώσεων και υψηλών θερμοκρασιών σε κάποιες περιοχές της χώρας ένα τριπλασιαστεί και πενταπλασιαστεί αντίστοιχα» τις τελευταίες δεκαετίες, τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

