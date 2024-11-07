Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανία: Ένα νοσοκομείο επλήγη από ρωσικό βομβαρδισμό - Τουλάχιστον 4 νεκροί

«Μαζική επίθεση στη Ζαπορίζια. Ο εχθρός διεξήγαγε πέντε βομβαρδισμούς», που έπληξαν «κτίρια κατοικιών και ένα νοσοκομείο», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ

Zaporizia

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σήμερα σε «μαζικά» ρωσικά πλήγματα, που στοχοθέτησαν μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

«Μαζική επίθεση στη Ζαπορίζια. Ο εχθρός διεξήγαγε πέντε βομβαρδισμούς», που έπληξαν «κτίρια κατοικιών και ένα νοσοκομείο», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί ηλικίας ενός έτους βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών. Δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε «σοβαρή κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ουκρανία Ρωσία Ζαπορίζια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark