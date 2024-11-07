Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σήμερα σε «μαζικά» ρωσικά πλήγματα, που στοχοθέτησαν μεταξύ άλλων ένα νοσοκομείο στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Videos now coming in from #Zaporizhzhia.



Five workers in the hospital are among the injured.



A reminder, the west can stop, or massively reduce these aerial/glide bomb attacks, but can't be bothered to do so.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/mnPoXeBnxu — Tim White (@TWMCLtd) November 7, 2024

«Μαζική επίθεση στη Ζαπορίζια. Ο εχθρός διεξήγαγε πέντε βομβαρδισμούς», που έπληξαν «κτίρια κατοικιών και ένα νοσοκομείο», δήλωσε ο Ιβάν Φεντόροφ στο Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα παιδί ηλικίας ενός έτους βρίσκεται μεταξύ των τραυματιών. Δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ένας εργαζόμενος στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε «σοβαρή κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

