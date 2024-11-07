Μία προσέγγιση της «ειρήνης μέσω της δύναμης» απαιτείται επειγόντως καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που δημιουργεί η Ρωσία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους ηγέτες της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη.

Ο Ζελέσνκι είπε ότι παραχωρήσεις στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απαράδεκτες για την Ουκρανία και αυτοκτονικές για την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

