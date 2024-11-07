Μία προσέγγιση της «ειρήνης μέσω της δύναμης» απαιτείται επειγόντως καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο που δημιουργεί η Ρωσία, είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στους ηγέτες της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που πραγματοποιείται στη Βουδαπέστη.
Ο Ζελέσνκι είπε ότι παραχωρήσεις στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απαράδεκτες για την Ουκρανία και αυτοκτονικές για την Ευρώπη.
- Κυβερνητική κρίση στη Γερμανία: Δεν κατέληξαν σε συμφωνία Σολτς και Μερτς για το χρονοδιάγραμμα της ψήφου εμπιστοσύνης
- Ντόναλντ Τραμπ: Εκδίκηση τώρα, αλλά ουδέν λάθος αναγνωρίζεται μετά την απομάκρυνση από την κάλπη - Ο Πούτιν ανοίγει σαμπάνιες...
- WSJ: Ποια σχέδια εξετάζει το επιτελείο Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Πάγωμα ένταξης στο ΝΑΤΟ και αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.