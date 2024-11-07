Μπαράζ ρουκετών στη Χάιφα

Μεγάλη επίθεση συντελείται αυτή την ώρα στη Χάιφα.

Οπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο, η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προς τον βορρά

Στην περιοχή ηχούν σειρήνες.

Τα ισραηλινά τεθωρακισμένα προωθούνται βαθύτερα στον θύλακα της βόρειας Γάζας

Oλα αυτά την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις ενέτειναν σήμερα τους βομβαρδισμούς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας και έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις, προκαλώντας νέο κύμα εκτοπισμού από τη βόρεια Γάζα όπου οι Παλαιστίνιοι φοβούνται ότι δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Καθώς τα ισραηλινά τεθωρακισμένα προχώρησαν στην Μπέιτ Λάχια ένα μήνα μετά την έναρξη της νέας επίθεσης στη βόρεια Γάζα, δεκάδες οικογένειες έφυγαν, φθάνοντας σε σχολεία και άλλα καταφύγια για εκτοπισμένους στην Πόλη της Γάζας με όσα προσωπικά αντικείμενα και τρόφιμα μπορούσαν να κουβαλήσουν.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) πετούσαν στην περιοχή μεταδίδοντας εντολές εκκένωσης, οι οποίες γνωστοποιούνται επίσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και με ηχητικά και γραπτά μηνύματα που στέλνονται στα τηλέφωνα των κατοίκων, όπως δήλωσε ένας από τους εκτοπισμένους.

«Αφού εκτόπισαν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο των κατοίκων στην Τζαμπάλια, τώρα βομβαρδίζουν παντού, σκοτώνοντας ανθρώπους στους δρόμους και μέσα στα σπίτια τους για να τους αναγκάσουν όλους να φύγουν», δήλωσε στο Reuters μέσω εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων ο άνδρας αυτός, που έδωσε το όνομα Άχμεντ εν μέσω φόβων για αντίποινα.

