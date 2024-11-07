Η γερμανική κυβερνητική κρίση δημιουργεί ένα ανησυχητικό κενό στο παρόν γεωπολιτικό χάος, αλλά η προοπτική της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών μάλλον γίνεται δεκτή με ικανοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία η αστάθεια του κυβερνητικού συνασπισμού του Ολαφ Σολτς έχει μετατραπεί σε χρόνιο πρόβλημα.

Δυσοίωνη επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πόλεμος στην Ουκρανία, εύθραυστη οικονομική κατάσταση: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη μίας σταθερής Γερμανίας για να προχωρήσει.

«Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα στο τραπέζι. Έχουμε ανάγκη από μία ισχυρή Γερμανία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Ορπο.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συνέρχονται επί διήμερο στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συζητήσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι για να δοθεί ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία που σέρνει τα πόδια πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Τα υπό συζήτηση θέματα αφορούν ευαίσθητα θέματα: νέες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, σκλήρυνση της εμπορικής πολιτικής, αναθεώρηση των κανόνων του ανταγωνισμού ... Αλλά, αν ο Γερμανός καγκελάριος προκηρύξει πρόωρες εκλογές για το τέλος του Μαρτίου, η συζήτηση όλων αυτών των θεμάτων θα πρέπει να περιμένει ίσως και μέχρι το καλοκαίρι τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο.

Η γερμανική κυβέρνηση εμφανίζεται πλήρως λειτουργική, ακόμη και αν ο Όλαφ Σολτς παρέμεινε λόγω της πολιτικής κρίσης στο Βερολίνο και είναι απών από την πρώτη ημέρα της συνόδου της Βουδαπέστης. «Είμαστε απολύτως ικανοί να λειτουργήσουμε στα ευρωπαϊκά συμβούλια και η κυβέρνηση φυσικά μπορεί να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της», δήλωσε ο οικολόγος αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ.

Όμως οι αμφιβολίες είναι φυσιολογικές.

Κατά παράδοσιν κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «η γαλλογερμανική ατμομηχανή παρουσιάζει βλάβη και αυτό δεν είναι καθόλου καλή είδηση για την Ευρώπη», δηλώνει Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Στη Γαλλία, η κυβέρνηση που προέκυψε από τις πρόωρες εκλογές του Ιουλίου είναι εύθραυστη και ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημαντικά αποδυναμωμένος.

Η σύνοδος της Βουδαπέστης «επρόκειτο να δώσει μία ώθηση» στις προτάσεις του Μάριο Ντράγκι, «αλλά ο Όλαφ Σολτς δεν μπορεί να δεσμεύσει μία μελλοντική κυβέρνηση επί ευαίσθητων θεμάτων όπως είναι ο κοινός δανεισμός», τονίζει ο ευρωπαίος διπλωμάτης.

Πάντως, ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός των σοσιαλδημοκρατών, οικολόγων και φιλελεύθερων δεν θα λείψει στις Βρυξέλλες.

Πλήθος παλινωδιών, απουσία προσανατολισμού σε πολλά θέματα εξαιτίας των ενδοκυβερνητικών διαιρέσεων και διχογνωμιών, χλιαρότητα ως προς την ευρωπαϊκή δέσμευση, η Γερμανία αποπροσανατόλισε έως και εξόργισε πολλές φορές τους εταίρους της τα δύο τελευταία χρόνια.

Ειδικά ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ που απομακρύνθηκε χθες από τα καθήκοντά του από τον Ολαφ Σολτς ήταν κόκκινο πανί.

«Ειλικρινά, η απομάκρυνσή του μπορεί να είναι θετική», εκτιμά άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Με τον Λίντνερ ήταν αδύνατον να γίνει συζήτηση για ένα πολυετές φιλόδοξο δημοσιονομικό σχέδιο ή για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της άμυνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και για τη βοήθεια σε περίπτωση πλημμύρας, η Γερμανία ήταν πάντα απρόθυμη να δαπανήσει».

«Η κυβέρνηση αυτή ήταν τελείως αναποφάσιστη σε ευρωπαϊκά θέματα. Είχαμε λοιπόν μία αποδυναμωμένη Γερμανία, ακόμη και με σταθερή κυβέρνηση. Όσο πιο σύντομα τελειώσει αυτή η κατάσταση τόσο το καλύτερο».

Με την άποψη αυτή συμφωνούν πολλοί. «Βραχυπρόθεσμα, το τέλος του κυβερνώντος συνασπισμού στο Βερολίνο είναι κάτι ανεπιθύμητο, σε μία στιγμή που η Ευρώπη θα είχε ανάγκη από ενίσχυση της ενότητας και της αποφασιστικότητας», σύμφωνα με άλλον διπλωμάτη.

Αλλά «μεσοπρόθεσμα, θα μπορούσε να είναι ευλογία: ο Σολτς δεν ήταν ποτέ πολύ προσανατολισμένος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας νέος καγκελάριος θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό και να επιτρέψει την αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα, με μία πιθανή επιστροφή της CDU στη διακυβέρνηση.

Αρα, καλό ή κακό νέο; «Ίσως και τα δύο. Η κρίση αποδυναμώνει, αλλά αν οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, αυτό θα είναι μάλλον καλή είδηση για την Ευρώπη, διότι θα μπορούσε να φέρει στην εξουσία έναν πιο συνεκτικό συνασπισμό και άρα τελικά ικανό να έχει πιο ξεκάθαρες θέσεις για τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες», δηλώνει η Sylvie Matelly, διευθύντρια του Ινστιτούτου Jacques Delors.

«Στις Βρυξέλλες, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από την απόφαση σκεπτόμενοι ότι δύσκολα μπορεί να γίνουν χειρότερα» απ' ό,τι τα έκανε αυτή η κυβέρνηση. Αλλά απευθύνει προειδοποίηση για τον κίνδυνο η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να κάνει ένα καλό σκορ και για την αβεβαιότητα που υπάρχει για την επιρροή της μετά τις εκλογές.

