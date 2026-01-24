Air France και KLM ακύρωσαν πτήσεις προς Ισραήλ, Ντουμπάι και Σαουδική Αραβία λόγω εντάσεων με το Ιράν

Οι αεροπορικές εταιρείες Air France και η KLM ακύρωσαν τις πτήσεις προς το Ισραήλ, το Ντουμπάι και τη Σαουδική Αραβία τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή, εξαιτίας των εντάσεων στην περιοχή εν μέσω ανησυχιών για νέα σύγκρουση με το Ιράν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την απόφαση της Lufthansa Group την περασμένη εβδομάδα να ακυρώσει τις νυχτερινές πτήσεις προς το Ισραήλ τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Στον όμιλο ανήκουν οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines και Eurowings.

Οι ακυρώσεις λαμβάνουν χώρα την ώρα που οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, εν μέσω απειλών για επίθεση στο Ιράν λόγω της βίαιης καταστολής των πρόσφατων αντι-καθεστωτικών διαδηλώσεων.

Ωστόσο, δεν έχουν εκδοθεί ειδικές ειδοποιήσεις ασφαλείας από τις ευρωπαϊκές ή τις ισραηλινές αρχές πολιτικής αεροπορίας, ενώ οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) επανέλαβαν την Παρασκευή ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες του στρατού για το ισραηλινό κοινό.

Πηγή: skai.gr

