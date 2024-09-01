Ο διοικητής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκιι δήλωσε σήμερα, Κυριακή πως η κατάσταση είναι «δύσκολη» γύρω από την κύρια επίθεση της Ρωσίας, η οποία επικεντρώνεται στην ανατολική Ουκρανία, όμως λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αποφάσεις όπως είπε.

Ο Σίρσκι δεν έδωσε την ακριβή τοποθεσία της κύριας ρωσικής επίθεσης, όμως νωρίτερα ο ίδιος και ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσαν πως οι ρωσικές δυνάμεις θέτουν στο στόχαστρο τη σημαντική από στρατηγική άποψη πόλη Ποκρόφσκ.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη στην κατεύθυνση της κύριας επίθεσης του εχθρού. Όμως όλες οι απαραίτητες αποφάσεις σε όλα τα επίπεδα λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Σίρσκιι, στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο Σίρσκι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως πέρασε αρκετές μέρες στο ανατολικό μέτωπο κοντά στο Ποκρόφσκ και χαρακτήρισε τις μάχες εκεί «εξαιρετικά σκληρές».

Η Ρωσία, που έχει καταλάβει τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας αφότου εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζει να προωθείται αργά με σφοδρές μάχες να διεξάγονται εκεί.

Τα εδαφικά κέρδη συνεχίζονται αφότου η Ουκρανία εισέβαλε αιφνιδιαστικά στην περιφέρεια Κουρσκ της δυτικής Ρωσίας στις 6 Αυγούστου, με προφανή σκοπό να αποσπάσει ρωσικές δυνάμεις από αλλού και να ενισχύσει τη θέση του Κιέβου σε ενδεχόμενες συνομιλίες στο μέλλον.

Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον διαφόρων περιφερειών της Ρωσίας, εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Ουκρανία συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μόσχας, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους τα ουκρανικά drones είχαν στόχο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστηρίων στις γειτονικές περιοχές της Μόσχας και του Τβερ. Δεκάδες drones καταστράφηκαν επίσης σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ο κυβερνήτης του Τβερ, Ιγκόρ Ρουντένια, δήλωσε ότι πέντε drones καταστράφηκαν πάνω από την περιοχή του βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Δεν ανέφερε πιθανές ζημιές. Αρκετά κανάλια όμως στο Telegram δημοσιεύουν βίντεο που δείχνουν εκρήξεις στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

“They hit fracking - gas supply to the power plant. September, 1” A massive fire in the area of the Konakovo power plant in #Tver region after a UAV attack 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kKaGfjnpRy — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 1, 2024

Πηγή: skai.gr

