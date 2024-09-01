Μπαράζ επιθέσεων με drones εναντίον διαφόρων περιφερειών της Ρωσίας, εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες η Ουκρανία συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Μόσχας, σύμφωνα με ρώσους αξιωματούχους. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα.

Σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους τα ουκρανικά drones είχαν στόχο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και διυλιστηρίων στις γειτονικές περιοχές της Μόσχας και του Τβερ. Δεκάδες drones καταστράφηκαν επίσης σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το ειδησεογραφικό κανάλι Baza Telegram, το οποίο βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφερε ότι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό Konakovo στην περιοχή Τβερ, έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας στην κεντρική Ρωσία.

Ο κυβερνήτης του Τβερ, Ιγκόρ Ρουντένια, δήλωσε ότι πέντε drones καταστράφηκαν πάνω από την περιοχή του βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Δεν ανέφερε πιθανές ζημιές. Αρκετά κανάλια όμως στο Telegram δημοσιεύουν βίντεο που δείχνουν εκρήξεις στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού.

“They hit fracking - gas supply to the power plant. September, 1” A massive fire in the area of the Konakovo power plant in #Tver region after a UAV attack 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kKaGfjnpRy — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) September 1, 2024

Τις πρώτες πρωινές ώρες, καταρρίφθηκαν τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν. Ένα από αυτά καταστράφηκε κοντά στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, πρόσθεσε. Ωστόσο, δεν υπήρξε ζημιά ή απειλή για την παραγωγική διαδικασία του διυλιστηρίου, ανέφερε. Τουλάχιστον εννέα drones καταστράφηκαν στη Μόσχα και στη γύρω περιοχή συνολικά, υπογράμμισε στο Telegram.

«Η άμυνά μας απέτρεψε απόπειρα μαζικής επίθεσης με drones στην περιφέρεια Μπριάνσκ», ανέφερε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπαγκαμάζ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, έκανε λόγο για τουλάχιστον 26 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που «αναγνωρίστηκαν και καταστράφηκαν» από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς να προκληθούν θύματα ή ζημιές.

Υποστήριξε ότι την περασμένη εβδομάδα ο στρατός απέτρεψε απόπειρα εισβολής ουκρανών «σαμποτέρ» στο Μπριάνσκ, την ώρα που η γειτονική περιφέρεια Κουρσκ βρίσκεται αντιμέτωπη με την αιφνιδιαστική επίθεση ουκρανικών δυνάμεων που πέρασαν τα σύνορα στις 6 Αυγούστου.

Στο Μπέλγκοροντ, ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ ανέφερε πως ένα κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς και άλλα τρία υπέστησαν ζημιές στη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής.

Ακολούθησαν αναφορές για καταρρίψεις drones στις περιφέρειες Βαρόνεζ, Λίπετσκ, Ριαζάν και Αριόλ.

Το Κίεβο πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες για άδεια χρήσης όπλων που προμηθεύονται από τους συμμάχους για να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Με την εγχώρια βιομηχανία drone να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις του στη Ρωσία, χτυπώντας υποδομές ενέργειας, στρατιωτικών και μεταφορών - τομείς ζωτικής σημασίας για τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας.

Ωστόσο, το Κίεβο λέει ότι πρέπει να του επιτραπεί να χρησιμοποιεί ισχυρότερα όπλα για να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στο εσωτερικό της Ρωσίας και να βλάψει τις ικανότητες της Μόσχας να συνεχίσει τις επιθέσεις της στην Ουκρανία, στην οποία εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

