Δέκα λιθογραφίες δια χειρός Σαλβαδόρ Νταλί (Salvador Dalí) πρόκειται να βγουν σε δημοπρασία, αφού βρέθηκαν σε γκαράζ του Λονδίνου, σύμφωνα με τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών, «Hansons Auctioneers».

Τα έργα τέχνης εντοπίστηκαν μαζί με άλλες πέντε λιθογραφίες του Γάλλου καλλιτέχνη Theo Tobiasse σε ένα γκαράζ στην συνοικία Mayfair του κεντρικού Λονδίνου.

«Πρόκειται για ένα εκπληκτικό εύρημα», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής του οίκου, Chris Kirkham. «Με κάλεσαν να αξιολογήσω κάποιες αντίκες στο σπίτι ενός πελάτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πωλητής με πήγε στο γκαράζ του και ιδού, βγήκε αυτός ο θησαυρός με τις σουρεαλιστικές λιθογραφίες - 15 στον αριθμό», συνέχισε.

«Ήταν κρυμμένες και ξεχασμένες για περίπου 50 χρόνια. Μοιάζει αρκετά σουρεαλιστικό. Ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να αποκαλύψεις σε μια συνηθισμένη επίσκεψη στο σπίτι», υπογράμμισε.

Ο ιδιοκτήτης των έργων τέχνης είχε αγοράσει τις λιθογραφίες για 500 λίρες (περίπου 650 δολάρια) στο κλείσιμο μιας γκαλερί στο κεντρικό Λονδίνο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Σχεδίαζε να τις βάλει στους τοίχους του σπιτιού του αλλά δεν το έκανε με αποτέλεσμα να τις ξεχάσει στο γκαράζ.

«Ήρθαν στο φως όταν ο πωλητής έκανε ξεκαθάρισμα. Ψάχνει να συνταξιοδοτηθεί και να μετακομίσει στο εξωτερικό», συμπλήρωσε ο Kirkham.

Η συλλογή αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου με εκτίμηση από 300 έως 500 λίρες για κάθε ένα έργο του Νταλί ενώ από 100 έως 300 λίρες για κάθε μία λιθογραφία του Tobiasse, αναφέρει το ARTnews.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

