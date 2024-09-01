Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ιτσάτ ελ Ρεσίκ, δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, με την άρνησή του να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ευθύνεται για τους θανάτους Ισραηλινών ομήρων.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα πτώματα έξι ομήρων από μια σήραγγα στη νότια Λωρίδα της Γάζας όπου φαίνεται πως σκοτώθηκαν όχι πολύ πριν φθάσουν σε αυτούς Ισραηλινοί στρατιώτες.

«Σύμφωνα με την αρχική εκτίμησή μας, δολοφονήθηκαν βάναυσα από τους τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φθάσουμε σε αυτούς», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Τα πτώματα των Καρμέλ Γκατ, Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Έντεν Γερουσάλμι, Αλεξάντερ Λομπάνοφ, Άλμογκ Σαρούσι και Όρι Ντανίνο εντοπίστηκαν κάτω από τη γη στην πόλη Ράφα και επέστρεψαν στο Ισραήλ, είπε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

