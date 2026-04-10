Ουκρανία: Δύο νεκροί και τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνίπρο

Ρωσικά πλήγματα σε τρεις περιοχές στην περιφέρεια Ντνίπρο, στην ανατολική Ουκρανία, προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό τριών άλλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η περιφερειακή διοίκηση μέσω ανάρτησης στο Telegram.
«Στην περιοχή Σινελνίκοβε, δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και ένας ακόμα τραυματίστηκε», διευκρίνισε η διοίκηση, προσθέτοντας ότι δύο ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Νικόπολη –δύο άνδρες ηλικίας 40 και 74 ετών.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Ουκρανός δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι το Κίεβο είχε ήδη προτείνει μια τέτοια εκεχειρία.
