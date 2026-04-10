Ο πρόεδρος της Κούβας Ντίας-Κανέλ επιμένει πως δεν θα παραιτηθεί, παρά την πίεση των ΗΠΑ

Ο κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ επέμεινε χθες Πέμπτη ότι δεν πρόκεται να παραιτηθεί εξαιτίας της πίεσης που ασκούν στη χώρα του οι ΗΠΑ, καλώντας να συνεχιστεί ο διάλογος που έχει αρχίσει με την κυβέρνηση του αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του συνέντευξη σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

«Είμαστε ελεύθερο και ανεξάρτητο κράτος -- ελεύθερο κράτος. Έχουμε αυτοδιάθεση, είμαστε ανεξάρτητοι», η χώρα «δεν υπόκειται στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ», τόνισε ο πρόεδρος Ντίας Κανέλ, ερωτηθείς αν θα εγκατέλειπε την εξουσία για να «σώσει τη χώρα του», σύμφωνα με τη μετάφραση της τοποθέτησής του στα αγγλικά από το NBC News.

«Η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία εφαρμόζει εχθρική πολιτική έναντι της Κούβας, δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να απαιτεί οτιδήποτε από την Κούβα», πρόσθεσε ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα έχει κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαμηνύσει ότι η νήσος θα είναι «η επόμενη» χώρα που θα μπει στο στόχαστρό του, επέβαλε τον τερματισμό των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στην Κούβα αφού οι αμερικανικές ειδικές δυνάμεις αιχμαλώτισαν τον Νικολάς Μαδούρο, τότε πρόεδρο της χώρας, σε αιματηρή επίθεσή τους στο Καράκας τον Ιανουάριο. Ο Νικολάς Μαδούρο, από τους κυριότερους συμμάχους της Αβάνας, είναι το τρέχον διάστημα κρατούμενος στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ακόμη να προχωρήσει στην επιβολή σκληρών μέτρων τιμωρίας, υπό μορφή δασμών, σε βάρος οποιασδήποτε χώρας προμηθεύσει με πετρέλαιο τη νήσο της Καραϊβικής υπό κομμουνιστική κυβέρνηση.

Ο πετρελαϊκός αποκλεισμός χειροτερεύει την ενεργειακή κρίση στην Κούβα, που συνεχίζει να αντιμετωπίζει καθημερινές, πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πολλαπλασιάζει τις επιθετικές δηλώσεις για τη νήσο και την πολιτική ηγεσία της κι έφθασε στο σημείο να πει πως θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα» -- χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε.

Ο ομόλογός του Ντίας-Κανέλ αντέταξε ότι η νήσος θα προβάλλει «ακατάβλητη αντίσταση».

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, γιος μεταναστών από την Κούβα στις ΗΠΑ, διέψευσε πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times κατά το οποίο διπλωμάτες των ΗΠΑ απαίτησαν από ομολόγους τους να «φύγει» ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ.

Αυτός ο τελευταίος διαβεβαίωσε το NBC News ότι η Αβάνα θέλει «διάλογο», «να συζητηθούν όλα τα ζητήματα χωρίς προϋποθέσεις -- χωρίς να απαιτείται αλλαγή του πολιτικού μας συστήματος, όπως ούτε εμείς απαιτούμε αλλαγή του αμερικανικού συστήματος, παρότι έχουμε πολλές αμφιβολίες γι’ αυτό».

Οι συνομιλίες σε εξέλιξη ανάμεσα στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον βρίσκονται σε «πολύ πρώιμο» στάδιο, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο η υφυπουργός Εξωτερικών Χοσεφίνα Βιδάλ, προσθέτοντας μολαταύτα ότι έχει σημασία η συνέχισή του, να καταβληθεί προσπάθεια να ξεπεραστεί η ένταση στις διμερείς σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

