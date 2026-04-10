Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Ριάμπκοφ επισκέπτεται την Κούβα

Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ έκανε χθες Πέμπτη επίσημη επίσκεψη στην Κούβα, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με φόντο την κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα στην Αβάνα και στην Ουάσιγκτον.

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Ριάμπκοφ», ανέφεραν οι υπηρεσίες της κουβανικής προεδρίας μέσω X.

🇨🇺| El Presidente de la República, @DiazCanelB, sostuvo un encuentro con el viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación de #Rusia, Serguey Ryabkov, quien llegó a nuestro país para asistir a la reunión intercancillerías entre ambos países.



🧵 pic.twitter.com/MML6vn6ATi — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 9, 2026

Η επίσκεψη καταγράφτηκε δέκα ημέρες μετά την άφιξη στη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση ρωσικού δεξαμενόπλοιου με πετρέλαιο, παρά τον ενεργειακό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

«Εξ ονόματος του (σ.σ. κομμουνιστικού) κόμματος, της κυβέρνησης και του λαού της Κούβας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας για το πετρέλαιο που μας έστειλε η Ρωσική Ομοσπονδία», ανέφερε ο κουβανός πρόεδρος απευθυνόμενος στον ρώσο διπλωμάτη, πάντα σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

🗣| Quiero agradecer en nombre del Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos el combustible que nos ha hecho llegar la Federación de #Rusia, acotó el Presidente, quien calificó este hecho como de gran significación y de mucho simbolismo, es una muestra de que #Cuba no está sola. pic.twitter.com/CE78wZEDLy — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 9, 2026

Η χειρονομία αυτή έδειξε «ότι η Κούβα δεν είναι μόνη», πρόσθεσε ο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

Η Ρωσία «είναι 100% αλληλέγγυα στην Κούβα· παρά την περίπλοκη κατάσταση που αντιμετωπίζει η χώρα σας, είμαστε στο πλευρό σας», διαβεβαίωσε ο κ. Ριάμπκοφ, σύμφωνα με την προεδρία της Κούβας.

🗣| En el momento actual, #Rusia está ciento por ciento solidaria con #Cuba, a pesar de la complejidad por la que atraviesa el país, estamos al lado de ustedes, dijo el vicecanciller. pic.twitter.com/lk1CrOXiLL — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) April 9, 2026

Την 31η Μαρτίου ρωσικό δεξαμενόπλοιο, το Anatoly Kolodkin, φορτωμένο με 730.000 βαρέλια αργού, έφθασε στην Κούβα.

Αυτή ήταν η πρώτη παράδοση πετρελαίου στη νήσο από την 9η Ιανουαρίου.

Η άφιξη του ρωσικού δεξαμενόπλοιου ανακούφισε, για κάποιο διάστημα τουλάχιστον, την πίεση εξαιτίας του ενεργειακού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων είναι αντιμέτωπη επί χρόνια με σοβαρή οικονομική κι ενεργειακή κρίση, που χειροτέρεψε η διακοπή τον Ιανουάριο του εφοδιασμού της με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, μετά την αιχμαλώτιση του τότε προέδρου της Νικολάς Μαδούρο από τον στρατό των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον απειλεί με σκληρή τιμωρία οποιαδήποτε χώρα κάνει παραδόσεις πετρελαίου στην Αβάνα.

Ερωτηθείς για το ρωσικό δεξαμενόπλοιο πάντως, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως δεν θα έχει «καμιά επίπτωση»: «Η Κούβα είναι τελειωμένη (...) είτε λάβει είτε όχι ένα φορτίο πετρελαίου, δεν έχει καμιά σημασία», είπε.

Τη 2η Απριλίου ο ρώσος υπουργός Ενέργειας Σεργκέι Τσιβιλιόφ δήλωσε ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να στείλει δεύτερο δεξαμενόπλοιο με πετρέλαιο στην Κούβα.

