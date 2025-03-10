Ο ανώτατος στρατηγός του Κιέβου δήλωσε σήμερα ότι τα ουκρανικά στρατεύματα που πολεμούν στην περιοχή του Κουρσκ της Ρωσίας δεν βρίσκονται σε κίνδυνο περικύκλωσης, παρά την πρόσφατη αντεπίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην οποία συμμετείχαν και στρατεύματα της Βόρειας Κορέας.

Ο Ολεξάντρ Σίρσκι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στο πεδίο της μάχης, έκανε αυτή την επισήμανση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρει επίσης ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Τις τελευταίες μέρες, χάρτες από ανοιχτές πηγές έδειχναν ότι η Ρωσία διαπερνά τη γραμμή του μετώπου και χαράζει μια στενή προεξοχή στο μικρό κομμάτι του ρωσικού εδάφους που κατέλαβε η Ουκρανία πέρυσι, εν μέρει ως πιθανό διαπραγματευτικό χαρτί σε τυχόν μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ορισμένοι οικισμοί στα σύνορα, οι ονομασίες των οποίων εμφανίσθηκαν στα ρεπορτάζ Ρώσων προπαγανδιστών, δεν υφίστανται πλέον στην πραγματικότητα καθώς έχουν καταστραφεί από τους βομβαρδισμούς τους εισβολέα» δήλωσε ο Σίρσκι.

«Παρά τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού ρωσικών στρατευμάτων στην επίθεση, ενισχυμένων από το πεζικό της Βόρειας Κορέας, ο εχθρός υφίσταται σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι δυνάμεις του ανακατέλαβαν τρεις ακόμη οικισμούς στην περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

