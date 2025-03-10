Ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε σήμερα, Δευτέρα ο άνδρας που σκαρφάλωσε στον πύργο του ρολογιού «Big Ben» στο παλάτι του Westminster του Λονδίνου νωρίς το Σάββατο και έμεινε εκεί όλη την ημέρα στο πλαίσιο μιας διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία, ο 29χρονος Ντάνιελ Ντέι, ανέβηκε 25 μέτρα πάνω από το κτίριο, επίσημα γνωστό ως Πύργος της Ελισάβετ, περίπου στις 7:20 το πρωί του Σαββάτου και παρέμεινε εκεί για 16 ώρες μέχρι να συμφωνήσει να κατέβει, είπαν ο δικηγόρος και οι εισαγγελείς του στο Δικαστήριο του Westminster του Λονδίνου.

A man has been arrested after scaling Big Ben's Elizabeth Tower at the Palace of Westminster.



Emergency crews went up in a crane to negotiate with him, and he eventually came down in a cherry picker as Big Ben struck midnight, after more than 16 hours.https://t.co/AiM42JCRLY pic.twitter.com/OqvEDb9qMa — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 9, 2025

Στη συνέχεια κατηγορήθηκε από την αστυνομία ότι σκαρφάλωσε και παρέμεινε στον πύργο δημιουργώντας «κίνδυνο ή προκαλώντας σοβαρή βλάβη για το κοινό», καθώς και για παραβίαση προστατευόμενης τοποθεσίας.

Οι εισαγγελείς είπαν ότι οι ενέργειες της Ντέι προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στην περιοχή του κεντρικού Λονδίνου αφού έκλεισαν δρόμοι και λεωφορεία αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε εκτροπή των δρομολογίων τους ή να τα ακυρώσουν. Η ακύρωση του προγράμματος των λεωφορείων γύρω από το κοινοβούλιο κόστισε 25.000 λίρες (32.300 δολάρια).

Ο δικηγόρος του Ντέι είπε ότι ο 29χρονος θα δηλώσει αθώος για την πρώτη κατηγορία, λέγοντας ότι η ενέργειά του αποσκοπούσε στη διάδοση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα και την απάντηση της Βρετανίας σε αυτήν.

Η δεύτερη κατηγορία για παράβαση προϋποθέτει την εξουσιοδότηση του γενικού εισαγγελέα και έτσι η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 17 Μαρτίου για να ληφθεί απόφαση.

Ο Ντέι, από μια παραθαλάσσια πόλη στην ανατολική Αγγλία, προφυλακίστηκε, με τους υποστηρικτές του να χειροκροτούν και να φωνάζουν «Ήρωας» και «Ελευθέρωσε την Παλαιστίνη».

Ο Λίντσεϊ Χόιλ, ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του κοινοβουλίου, που βρίσκεται επίσης στο Παλάτι του Γουέστμινστερ, είπε ότι ζήτησε να επανεξεταστεί το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

