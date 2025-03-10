Ο αριθμός των αμάχων που σκοτώθηκαν από τη βία στη δυτική Συρία που μαίνεται από την περασμένη Πέμπτη, αυξήθηκε σε 1.068, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι μέλη της μειονότητας των Αλαουιτών, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε νεότερο απολογισμό των βιαιοτήτων.

Από την Πέμπτη συριακές δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτές, συγκρούονται με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Πρόκειται για το πιο σοβαρό ξέσπασμα βίας μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Οι περισσότεροι από τους αμάχους που σκοτώθηκαν είναι θύματα συνοπτικών εκτελέσεων από δυνάμεις ασφαλείας ή συμμαχικές τους ομάδες, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters

