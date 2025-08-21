Ουκρανία: Απόστρατος συνταγματάρχης λέει ότι χρειάζεται βία για να τερματιστεί ο πόλεμος

Ένας απόστρατος συνταγματάρχης των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε και στα ανώτατα κλιμάκια του ΝΑΤΟ, σε συνέντευξή του στην ουκρανική Kyiv Post, υποστηρίζει ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει φτάσει σε διπλωματικό αδιέξοδο που μπορεί να επιλυθεί μόνο με άμεση στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Η εκτίμησή του έρχεται καθώς το Κρεμλίνο, σε έντονη διάσταση με τις πρόσφατες αισιόδοξες δηλώσεις Δυτικών ηγετών, καθυστερεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, καταδεικνύοντας τις αντίθετες προθέσεις της Μόσχας και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που επιδιώκει να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Συνταγματάρχης (Ε.Α.) του Στρατού των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Άλεν Γουίλιαμς πιστεύει ότι οι δυτικές διπλωματικές προσπάθειες αποτυγχάνουν επειδή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν αντιμετωπίζει καμία πίεση κανενός είδους για να επιβάλει συμβιβασμό». «Ο Πούτιν είναι το εμπόδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία!» δήλωσε χαρακτηριστικά στην Kyiv Post την Τετάρτη.



Υποστηρίζει ότι η Ρωσία έχει ήδη υπονομεύσει τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη σταθερότητα, αποκλείοντας την αορίστου διαρκείας συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή ειρηνευτικών δυνάμεων της συμμαχίας στη χώρα μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Κάλεσμα για άμεση αντιπαράθεση

Για να κοπεί ο «Γόρδιος Δεσμός» ο Γουίλιαμς προτείνει μια δραματική και υψηλού κινδύνου στρατιωτική λύση: τη δημιουργία «ζωνών απαγόρευσης πτήσεων αεροσκαφών και drones» από μια «Συμμαχία των Προθύμων». Αυτό θα ξεκινήσει σε όλες τις ουκρανικές πόλεις πριν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ο στόχος είναι να «επιβληθούν και να επιταχυνθούν οι ειρηνευτικές συζητήσεις» αμφισβητώντας άμεσα την ρωσική αεροπορική υπεροχή.



«Τα επανδρωμένα αεροσκάφη θα αναγκαστούν να προσγειωθούν, χωρίς απώλειες ει δυνατόν», εξήγησε. Επιμένει ότι η ανάληψη ενός τέτοιου ρίσκου είναι απαραίτητη εάν «η γνήσια ειρήνη επιδιώκεται πραγματικά από όλους τους εμπλεκόμενους», προσθέτοντας ότι «το ρίσκο για την επίτευξή της θα αναληφθεί». Η στρατηγική του συνταγματάρχη αντιμετωπίζει δραστικά τις απαιτήσεις του Πούτιν για κατάπαυση του πυρός, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διατήρηση από τη Ρωσία του τελευταίου τμήματος του Ντονμπάς και όλων των άλλων κατεχόμενων εδαφών.

Απαντώντας, προτείνει ότι μια αορίστου διαρκείας, ενισχυμένη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων των ΗΠΑ θα συνοδεύεται από μια «συμμαχική ομάδα των προθύμων, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εκτός εάν το σχέδιο μπλοκαριστεί από ένα ουκρανικό δημοψήφισμα.

Η στάση της Ρωσίας και το ευρύτερο πλαίσιο

Ο συνταγματάρχης επισημαίνει την έλλειψη βιώσιμων εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο ως την κεντρική αποτυχία των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας: «Η κορυφαία προτεραιότητα του Ζελένσκι ήταν οι εγγυήσεις ασφαλείας... οι οποίες έχουν την καλύτερη ευκαιρία να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη ειρήνη. Σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν βιώσιμες εγγυήσεις ασφαλείας».

Ο Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε την Τετάρτη τη σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντήθηκε με τον πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ως μια «αδέξια προσπάθεια» να αλλάξει γνώμη ο Τραμπ. Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι οποιεσδήποτε συζητήσεις για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο - ένα βασικό σημείο προόδου που συζητήθηκε στη συνάντηση - θα οδηγούσαν σε «αδιέξοδο» εάν η Ρωσία δεν εμπλακεί.

ΝΑΤΟ και Άρθρο 5

Σε ένα τελευταίο, εξαιρετικά αμφιλεγόμενο στοιχείο της πρότασής του, ο Γουίλιαμς περιέγραψε μια δραματική μετατόπιση στη σχέση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ. Ενώ η Ουκρανία δεν θα γινόταν άμεσα πλήρες μέλος, αυτός ο περιορισμός θα αρθεί «αμέσως» σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής ρωσικής ή άλλης επίθεσης. Αυτό θα έδινε στην Ουκρανία άμεση πρόσβαση στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο αντιμετωπίζει μια επίθεση σε ένα μέλος ως επίθεση σε όλα.

Έτσι – όπως το έθεσε ο συνταγματάρχης Γουίλιαμς – «σε περίπτωση που λάβει χώρα ρωσική ή άλλη επίθεση στην Ουκρανία, αυτός ο περιορισμός θα αίρεται και η Ουκρανία θα γίνει αμέσως πλήρες μέλος».

