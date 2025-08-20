Λαβρόφ: Είμαστε υπέρ μιας εγγύησης ασφαλείας για την αξιοπιστία της Ουκρανίας

Είμαστε υπέρ μιας εγγύησης ασφαλείας για την αξιοπιστία της Ουκρανίας, δήλωσε την Τετάρτη ειρωνικά ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ. Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης του 2022 είναι ένα καλό παράδειγμα, πρόσθεσε.

«Ελπίζουμε η Ουάσινγκτον να καταλάβει ότι η συζήτηση θεμάτων ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία είναι αδιέξοδη. Τα ζητήματα ασφαλείας δεν μπορούν να λυθούν χωρίς τη Ρωσία» διεμήνυσε ο Σεργκέι Λαβρόφ.

Βλέπουμε την ΕΕ να προσπαθεί επιθετικά να κλιμακώσει το ουκρανικό ζήτημα, βλέπουμε τις αδέξιες προσπάθειές της ΕΕ να αλλάξει τη θέση του Τραμπ στο ουκρανικό, πρόσθεσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να εμποδίσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε από πλευράς του ο ειδικός Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ.

Στο μεταξύ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Άνκορατζ, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Πηγή: skai.gr

