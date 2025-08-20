Η Λιθουανία αποκάλυψε τα σχέδιά της για την κατασκευή μιας ζώνης άμυνας πλάτους 30 μιλίων στα σύνορά της με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία θα περιλαμβάνει ναρκοπέδια και γέφυρες που θα ανατιναχθούν σε περίπτωση εισβολής.

Τα σχέδια αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας σε ολόκληρη τη Βαλτική, εν μέσω της αυξανόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας και των συμμάχων της, σημειώνει η Daily Mail.

Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία, μαζί με την Πολωνία, έχουν ενισχύσει τα σύνορά τους, προσθέτοντας εμπόδια και οχυρά στους υπάρχοντες φράχτες. Και οι τέσσερις χώρες αναζητούν επίσης χρηματοδότηση από την ΕΕ για αυτά τα έργα.

Η γραμμή άμυνας της Βαλτικής

Όταν ολοκληρωθεί, η γραμμή άμυνας της Βαλτικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές του περασμένου έτους, εκτιμάται ότι θα έχει μήκος πάνω από 940 μίλια και θα περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει επιθέσεις από το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία.

Η Λιθουανία, συγκεκριμένα, άρχισε να δημιουργεί δεκάδες λεγόμενα «μηχανικά πάρκα» γεμάτα με εξοπλισμό «αντι-κινητικότητας».

Αυτά περιλαμβάνουν συρματοπλέγματα, τσιμεντένια οδοφράγματα, τσέχικους «σκαντζόχοιρους» (ένα είδος αντιαρματικού φράγματος), καθώς και «δόντια δράκου» (τσιμεντένιες πυραμίδες).

Ωστόσο, η Λιθουανία έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τις άμυνές της, επεκτείνοντάς τις σε τέτοιο βαθμό ώστε να προστατεύουν την πρωτεύουσα Βίλνιους. Τα σύνορα της Λιθουανίας με το Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία έχουν μήκος πάνω από 590 μίλια.

Η νέα ζώνη θα αποτελείται από τρία στρώματα. Το πρώτο, με εκτιμώμενο πλάτος τριών μιλίων, θα ξεκινά με ένα αντιαρματικό οδόφραγμα δίπλα στο συνοριακό φράχτη. Ακολουθούν, ένα ανάχωμα, λωρίδες δοντιών δράκου και ναρκοπέδια, και στη συνέχεια δύο στρώματα οχυρών για την άμυνα του πεζικού.

Το δεύτερο και το τρίτο επίπεδο θα περιλαμβάνουν γέφυρες με εκρηκτικά που μπορούν να πυροδοτηθούν κατά βούληση, καθώς και περισσότερες γραμμές πεζικού.

Η Λιθουανία σχεδιάζει επίσης να κόψει δέντρα κατά μήκος των δρόμων που οδηγούν σε κωμοπόλεις και πόλεις, κάτι που αναμένεται να βοηθήσει στην καταστροφή των ρωσικών τεθωρακισμένων οχημάτων.

Φωτό: Daily Mail

Ο στόχος του νέου έργου είναι να επιβραδύνει τις χερσαίες επιθέσεις, όχι να αποτρέψει εντελώς τις επιθέσεις.

Η Λιθουανία διαθέτει σήμερα 23.000 επαγγελματίες στρατιώτες, καθώς και 104.000 εφέδρους.

Έχει επίσης, αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 5,5%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, οι πολεμικές ασκήσεις του περασμένου έτους έδειξαν ότι οι λιθουανικές δυνάμεις θα δυσκολευόταν να αποκρούσουν μια εισβολή από τη Ρωσία, έως ότου άλλα μέλη του ΝΑΤΟ παρέμβουν για να προσφέρουν ενισχύσεις.

Η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη αν η Ρωσία καταλάμβανε το διάκενο Sulwalki, τα σύνορα Λιθουανίας -Πολωνίας που αποτελούν τη χερσαία σύνδεση του ΝΑΤΟ με τις χώρες της Βαλτικής.

Η Λιθουανία αναμένεται επίσης να χρησιμοποιήσει αντιαρματικές νάρκες, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για χρήση κατά ανθρώπων και όχι κατά οχημάτων και εξοπλισμού, μετά την αποχώρησή της από τη Σύμβαση της Οτάβα μαζί με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

