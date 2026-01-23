Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών θεωρεί ότι το Ισραήλ ακόμη εξετάζει επίθεση στο Ιράν

Ο Χακάν Φιντάν πιστεύει ότι η «σιγή ασυρμάτου» του Τελ Αβίβ δεν σημαίνει ότι έχει κατεβάσει τα όπλα, αλλά εξακολουθεί να επεξεργάζεται επιθετικές τακτικές

Φιντάν και Βαλκάνιοι υπουργοί Εξωτερικών

Την προσοχή της διεθνής κοινότητας προς το Ισραήλ επιχείρησε να στρέψει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Ο Χακάν Φιντάν, από την Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται για τη δεύτερη συνάντηση της Πλατφόρμας για την Ειρήνη στα Βαλκάνια, δήλωσε πως το Ισραήλ εξακολουθεί να μελετά πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, του Κοσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χακάν Φιντάν Ισραήλ Ιράν
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark