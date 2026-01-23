Την προσοχή της διεθνής κοινότητας προς το Ισραήλ επιχείρησε να στρέψει ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Ο Χακάν Φιντάν, από την Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται για τη δεύτερη συνάντηση της Πλατφόρμας για την Ειρήνη στα Βαλκάνια, δήλωσε πως το Ισραήλ εξακολουθεί να μελετά πιθανή επίθεση στο Ιράν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, του Κοσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας.

