Η Ουγγαρία έχει ήδη προσφερθεί δύο φορές να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία και η προσφορά της εξακολουθεί να ισχύει, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε podcast του στο Facebook.

«Αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», δήλωσε ο Σιγιάρτο.

Τουσκ: «Όχι» στο ενδεχόμενο τριμερούς στη Βουδαπέστη

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, εξέφρασε επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Βουδαπέστη; Ίσως δεν το θυμούνται όλοι, αλλά το 1994 η Ουκρανία είχε ήδη λάβει διαβεβαιώσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Βουδαπέστη», δήλωσε ο Τουσκ. «Ίσως είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προτιμούσα να βρεθεί άλλο μέρος».

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει την πιθανότητα τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην ουγγρική πρωτεύουσα — ένα σενάριο που, ωστόσο, θα ήταν δύσκολα αποδεκτό από το Κίεβο.

Το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994, που υπογράφηκε από ΗΠΑ, Βρετανία, Ουκρανία και Ρωσία, προέβλεπε σεβασμό της ουκρανικής κυριαρχίας με αντάλλαγμα τον πυρηνικό της αφοπλισμό. Ωστόσο, η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014 και η απουσία στρατιωτικής στήριξης από τους υπογράφοντες κατέστησαν τις εγγυήσεις κενές περιεχομένου.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν —στενός σύμμαχος του Τραμπ και ηγέτης που διατηρεί δεσμούς με το Κρεμλίνο παρά την εισβολή στην Ουκρανία— δεν έχει τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα. Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, μία ημέρα μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Πέτερ Σιγιάρτο, είχε ήδη προτείνει τη Βουδαπέστη ως «ασφαλή τοποθεσία» για συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

