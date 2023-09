Ουκρανία: Δυσκολότερη η απαλλαγή από τη στράτευση για λόγους υγείας στη σκιά των απωλειών στο μέτωπο Κόσμος 22:29, 03.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

3

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία για τις ουκρανικές απώλειες στον πόλεμο παραμένουν απόρρητα