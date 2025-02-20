Ουκρανία: Ακυρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου του Ζελένσκι με τον Κέλογκ

Διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου; Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ σε Ουκρανία και Ρωσία Κιθ Κέλογκ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ακύρωσαν την προγραμματισμένη κοινή συνέντευξη Τύπου μετά από τη συνάντηση που είχαν στο Κίεβο. Η συνέντευξη Τύπου ακυρώθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς.



Ο Κέλογκ δεν θα δεχόταν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους, και θα εμφανιζόταν μόνο για την καθιερωμένη φωτογράφηση και τη χειραψία που προβλέπεται στο πρωτόκολλο, λένε πάντως Ουκρανοί αξιωματούχοι.



Το τριήμερο ταξίδι του Κέλογκ στο Κίεβο πραγματοποιήθηκε εν μέσω των εμπρηστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι τον οποίο χαρακτήρισε «δικτάτορα» και τον κατηγόρησε για τον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Ζελένσκι απάντησε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ ζεί σε μια ρωσική «φούσκα παραπληροφόρησης».



Μια ανώτερη ουκρανική πηγή περιέγραψε τον Ζελένσκι ως αφοσιωμένο, και με «υψηλό κίνητρο».



Σχολίασε επίσης ότι δεν είναι σαφές εάν ο Κέλογκ θα δεχόταν την πρόσκληση του Ουκρανού προέδρου να επισκεφθούν μαζί την πρώτη γραμμή. Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόκειται να αναχωρήσει από το Κίεβο την Παρασκευή το απόγευμα.



Όταν ρωτήθηκε τι έκανε ο Ζελένσκι όταν έμαθε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον αποκάλεσε δικτάτορα, ένας βοηθός του χαμογέλασε και έφυγε.

Κιθ Κέλογκ - Αντρίι Σίμπιχα

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σίμπιχα συναντήθηκε με τον Κέλογκ. Συζήτησαν τρόπους για την επίτευξη ειρήνης, σύμφωνα με την ανάρτηση του Σίμπιχα στο X.



«Συναντήθηκα με τον Κιθ Κέλογκ για να συζητήσω τρόπους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών.



Όπως τόνισε ο Ουκρανός υπουργός, στη συνομιλία του με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε εκ νέου την ετοιμότητα της Ουκρανίας να επιτύχει «ειρήνη μέσω της ισχύος» και μοιράστηκε το όραμά του για τα απαραίτητα βήματα για να επιτευχθεί αυτό.



«Επανέλαβα επίσης ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας και των ΗΠΑ είναι αδιαίρετη», πρόσθεσε.

I met with @SPE_Kellogg to discuss ways toward a comprehensive, just, and lasting peace. I affirmed Ukraine's willingness to achieve peace through strength and our vision for the necessary steps. I also reiterated that the security of Ukraine and the transatlantic is indivisible. pic.twitter.com/UFngG883KQ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 20, 2025

"Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε"

Τελεσίγραφο στο Κίεβο, ουσιαστικά στον Ζελένσκι, έστειλε νωρίτερα ο Λευκός Οίκος.



«Χαμηλώστε τους τόνους, ρίξτε μια καλή ματιά στη συμφωνία για τα ορυκτά και υπογράψτε τη» διεμήνυσε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μάικ Γουόλτς στη σκιά των σφοδρών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ στον Ζελένσκι.

Η αντίδραση από την Ουκρανία για τη συμφωνία, και το πώς ο Τραμπ διεξάγει ειρηνευτικές συνομιλίες είναι απλώς απαράδεκτη, είπε ο Γουόλτς, δεδομένων όλων όσων έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για την Ουκρανία.

"Ο Ζελένσκι κλιμάκωσε, δεν υπέγραψε τη συμφωνία για τα ορυκτά"

Η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσαρμόσει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας ως απάντηση σε πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε στο Bloomberg ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.



Ο Μπέσεντ προστέθηκε στους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικρίνουν τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κριτική του στον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «δυστυχώς κλιμάκωσε» (τη ρητορική του) και «δημιούργησε απόσταση» μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, και χαρακτήρισε τα σχόλιά του «ακατάλληλα».



Αποκάλυψε δε, ότι η απογοήτευσή του έχει να κάνει με την έλλειψη προόδου στη συμφωνία ορυκτών με τις ΗΠΑ.

