Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη γερμανική πρωτεύουσα, λίγες μέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές για τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τον χαρακτήρισε «δικτάτορα» και ζητά να γίνουν εκλογές στην Ουκρανία εν μέσω πολέμου.



Κατηγορηματική απάντηση ήρθε από τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος διαμηνύει λίγες μέρες πριν από τις γερμανικές εκλογές ότι είναι «λάθος και επικίνδυνο να αρνούμαστε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Προέδρου Ζελένσκι». Μιλώντας στο Spiegel υπογραμμίζει ότι «ο Ζελένσκι είναι ο εκλεγμένος αρχηγός του ουκρανικού κράτους» και ότι τακτικές εκλογές δεν μπορούν να διεξαχθούν εξαιτίας του καθεστώτος πολέμου.



Ο Γερμανός καγκελάριος υπενθύμισε μάλιστα ότι αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια από τη Ρωσία και ότι «η Ουκρανία αμύνεται ενάντια σε έναν ανηλεή ρωσικό επιθετικό πόλεμο».

Μπέρμποκ: Αλλού υπάρχουν δικτάτορες…

«Eίναι εντελώς παράλογο. Αν κάποιος δεν κάνει απλώς μόνο γρήγορες αναρτήσεις, αλλά βλέπει τον πραγματικό κόσμο, τότε ξέρει ποιος ζει στην Ευρώπη κάτω από συνθήκες δικτατορίας: οι άνθρωποι στην Ρωσία και τη Λευκορωσία» απάντησε σε αυστηρό τόνο η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.



«Προφανώς η νέα διακυβέρνηση των ΗΠΑ ακολουθεί μια διαφορετική εξωτερική πολιτική και έναν διαφορετικό τρόπο συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους. Είναι πολύ σημαντικό, γι αυτόν τον λόγο, εμείς ως Ευρωπαίοι να σταθούμε με αυτοπεποίθηση υπέρ των δικών μας αξιών και συμφερόντων» συμπλήρωσε η Πράσινη πολιτικός.



«Οι ευρωατλαντικές σχέσεις έχουν τελειώσει» αναφέρει ο Μίχαελ Ροτ, επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής βουλής από τους Σοσιαλδημοκράτες, ο οποίος δεν κατεβαίνει υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. «Η Ευρώπη είναι πια μόνη στο σπίτι της» αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η προσέγγιση Τραμπ με τους αυταρχικούς ηγέτες θα έχει «οδυνηρές συνέπειες για όλους μας».





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.