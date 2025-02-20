Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογο του Γουάνγκ Γι, για να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με τις ΗΠΑ και τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δύο υπουργοί συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της G20 στη Νότιο Αφρική.

«Τα μέρη εξήραν την ανάπτυξη του πολιτικού διαλόγου και την πρακτική αλληλεπίδραση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας ως σταθεροποιητικού παράγοντα ενάντια στο κλίμα της συνεχιζόμενης αστάθειας στο παγκόσμιο σύστημα» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Νωρίτερα σήμερα, το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS μετέδωσε επικαλούμενο δήλωση τον Λαβρόφ σύμφωνα με την οποία η επόμενη συνάντηση με τον Γουάνγκ θα πραγματοποιηθεί σύντομα στη Μόσχα.

Στα τέλη Ιανουαρίου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινγκπίγκ συζήτησαν για τον τρόπο οικοδόμησης σχέσεων με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τις προοπτικές για μία ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και τη σταθερή υποστήριξη της Μόσχας της θέση του Πεκίνου για το ζήτημα της Ταϊβάν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

