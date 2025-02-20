Της Αθηνάς Παπακώστα

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας πόλεμος λέξεων ανάμεσα στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Αμερικανός ομόλογός του ζει σε «μία σφαίρα παραπληροφόρησης», ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι παρά ένας «δικτάτορας χωρίς εκλογές».

Όσο ο Τζο Μπάιντεν παρέμενε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίεβο και Ουάσινγκτον ήταν μία γροθιά. Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει λάβει αρκετή βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να λαμβάνει τίποτε πίσω ως αντάλλαγμα. Μάλιστα, η προσπάθεια του Αμερικανού προέδρου να αποκτήσει πρόσβαση στις σπάνιες γαίες της Ουκρανίας απορρίφθηκε από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς, όπως είπε, ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσφέρθηκαν ως αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θα ήθελα περισσότερη ειλικρίνεια από την πλευρά Τραμπ», τόνιζε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, εκφράζοντας δημοσίως την πιο σκληρή, μέχρι σήμερα, κριτική του κατά του Αμερικανού προέδρου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι βοήθησε τον Πούτιν για να βγει από τη διπλωματική απομόνωση, κάνοντας λόγο για έναν ιστό παραπληροφόρησης στον οποίο έχει… πιαστεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας υιοθετήσει τη ρητορική της Μόσχας, είχε κατηγορήσει ξανά το Κίεβο ότι ξεκίνησε τον πόλεμο προσθέτοντας πως εάν ο πρόεδρος της Ουκρανίας θέλει θέση στις διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να κάνει, πρώτα, εκλογές.

Λίγες ώρες μετά και έπειτα από το ξέσπασμα Ζελένσκι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με 230 λέξεις επιτέθηκε κατά του Ουκρανού ομολόγου φτάνοντας στο σημείο να τον αποκαλέσει «δικτάτορα» και να ξεκαθαρίσει ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Όπως τόνιζε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος, «ένας μέτρια επιτυχημένος κωμικός (…) που το μόνο πράγμα στο οποίο ήταν καλός, ήταν να χειραγωγεί τον Μπάιντεν "σαν βιολί". «Καλύτερα» είπε «να κινηθεί γρήγορα», διαφορετικά απείλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «δεν πρόκειται να του απομείνει χώρα».

Από τα βέλη Τραμπ δεν γλίτωσε ούτε η Ευρώπη που, όπως τόνισε, «απέτυχε να φέρει την ειρήνη».

Για τον Ντόναλντ Τραμπ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών «έχουν συνεισφέρει πολύ λιγότερα στην άμυνα της Ουκρανίας» παρά το γεγονός πως «ο πόλεμος είναι πολύ πιο σημαντικός για την Ευρώπη από ό,τι για εμάς, που έχουμε έναν μεγάλο, όμορφο ωκεανό να μάς χωρίζει».

Είναι εντυπωσιακό, γράφει το βρετανικό BBC, πόσο πολύ η ρητορική Τραμπ για την Ουκρανία συμφωνεί πλέον με τη ρητορική της Ρωσίας και πόσο διαφορετική συνάμα παραμένει από εκείνη που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και η ίδια η Ουκρανία.

Αρχικά Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνιζαν ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ξεχάσει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ή να πάρει πίσω τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Κίεβο ότι άρχισε τον πόλεμο και αμφισβητεί τη νομιμότητα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζοντας ότι η προεδρική του θητεία έχει λήξει.

Η Μόσχα δεν μπορεί παρά να είναι ευχαριστημένη. Φάνηκε άλλωστε και στις δηλώσεις του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος αναφερόμενος στις δηλώσεις Τραμπ για διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, τόνιζε ότι «κανένας ηγέτης της Δύσης δεν έχει πει κάτι τέτοιο και ο Τραμπ το επαναλαμβάνει», προσθέτοντας πως «αυτό σημαίνει ότι καταλαβαίνει τις θέσεις μας».

Εδώ και εβδομάδες, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν. Ήταν άλλωστε μία από τις βασικές προεκλογικές του υποσχέσεις, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως το Κίεβο θα πρέπει να πει αντίο σε εδάφη που έχουν καταλάβει οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι δηλώσεις Τραμπ θορύβησαν Ουκρανία και Ευρώπη που βλέπουν τη στάση της Ουάσινγκτον να ευθυγραμμίζεται με εκείνη της Μόσχας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρώσιας, Βλάντιμιρ Πούτιν, κάνοντας λόγο για υστερία των Eυρωπαίων έσπευσε στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζοντας πως «εκπλήσσομαι με την αυτοσυγκράτηση του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, στην αντιμετώπιση των συμμάχων του που του έχουν συμπεριφερθεί με τέτοιο, ειλικρινά, αχρείο τρόπο».

Η Γηραιά Ήπειρος εξακολουθεί να αναζητά ρόλο στις εξελίξεις.

Πάγιο αίτημα των Ευρωπαίων είναι Βρυξέλλες και Κίεβο να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ζητούν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών και εξακολουθούν να διαφωνούν για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων σε ουκρανικό έδαφος.

Ελπίδα τους Μακρόν και Στάρμερ που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να τους κάνει το χατίρι. Όπως εξηγεί άλλωστε ο Σουηδός πρωθυπουργός η έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή ασφάλεια για χρόνια ή όπως τόνισε τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος η Μόσχα κρατά «τα χαρτιά στα χέρια»

Πηγή: skai.gr

