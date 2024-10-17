Άγριο ξύλο σημειώθηκε στην Ουκρανία μεταξύ οπαδών της ανεξάρτητης ουκρανικής εκκλησίας και πιστών της προσκείμενης στο Πατριαρχείο Μόσχας εκκλησίας, όταν περίπου 100 άνδρες με στρατιωτική στολή προσπάθησαν να καταλάβουν έναν ναό στην Ουκρανία. Οι ενορίτες αντέδρασαν πετώντας παγκάκια και κουβάδες.



Όλα έγιναν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας (UOC – προσκείμενοι στο Πατριαρχείο Μόσχας) στο Τσερκάσι της κεντρικής Ουκρανίας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μέλη του UOC συγκεντρώθηκαν στο ναό και άρχισαν να προσεύχονται, αλλά οι 100 άνδρες έπαιξαν αντιστασιακά τραγούδια, και μετά εισέβαλαν στο ναό,

πυροβόλησαν στον αέρα χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και έσπασαν πόρτες, παράθυρα και κάμερες παρακολούθησης.

Πηγή: skai.gr

Μετά την έναρξη του καβγά, στο σημείο έφτασε ο Μητροπολίτης της UOC Θεοδόσιος και ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκε.Στη χώρα υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας (OCU) που έχει αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και στηρίζεται από την κυβέρνηση του Κιέβου, και η UOC, που έχει πάρει αποστάσεις από τη ρωσική εισβολή στη χώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.