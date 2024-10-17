Σε γκαλά για τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα στην αντιμετώπιση του καρκίνου εμφανίστηκε η Σάρα Καρμπονέρο. Η δημοσιογράφος και πρώην σύζυγος του Ίκερ Κασίγιας βραβεύτηκε και μίλησε συγκινημένη για τη μάχη που δίνει από το 2019, όταν διαγνώστηκε με καρκίνο στις ωοθήκες.

«Αυτό το βραβείο είναι για όσους υποφέρουν από αυτή τη σοβαρή ασθένεια. Να θυμάστε πως πάντα υπάρχει ελπίδα και φως στο τέλος του τούνελ. Εγώ είμαι εδώ, έξι χρόνια μετά, χάρη στην ιατρική και την αγάπη των ανθρώπων μου. Άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί όσο εγώ, γι’ αυτό τους αφιερώνω το βραβείο», δήλωσε η Καρμπονέρο που «λύγισε» στο βήμα.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάω ανοιχτά και δημόσια για αυτό. Απέφευγα να πω τη λέξη καρκίνος πιστεύοντας πως αν δεν την ονοματίζω δεν θα είναι πραγματικότητα. Μου πήρε χρόνο για να το αποδεχτώ και να κατανοήσω πως είναι ένας μαραθώνιος, πως πάντα θα είμαι ασθενής ογκολόγων και θα ζω με την αβεβαιότητα. Έμαθα όμως να το αποδέχομαι και να εκτιμώ τον χρόνο που είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε. Η δύναμη της αγάπης είναι τόσο μεγάλη, που μπορεί να γιατρέψει τα πάντα», πρόσθεσε.

«Δεν είναι κακό να δείχνουμε ευάλωτοι, απεναντίας! Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, ήμουν σε κατάσταση σοκ. Ήμουν 35 ετών, ζούσα μια υγιή ζωή και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί σε μένα. Το μυαλό μου ήταν γεμάτο ‘γιατί’. Θέλω, λοιπόν, τώρα να απευθυνθώ σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση και να τους πω ότι μπορούν σε 10-15 χρόνια μετά από αυτό να είναι ακόμη ζωντανοί και δυνατοί. Αυτό έκαναν μαζί μου και κάποιοι άλλοι δίνοντάς μου δύναμη να συνεχίσω», κατέληξε η Σάρα Καρμπονέρο.

