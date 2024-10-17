Λίαμ Πέιν: Το τελευταίο του ποστ στα social media - «Θα είναι μια ωραία μέρα»

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του θεάματος και σε εκατομμύρια θαυμαστές των One Direction ο αιφνίδιος θάνατος του πρώην τραγουδιστή του συγκροτήματος, Λίαμ Πέιν (Liam Payne).

Ο Πέιν έχασε την ζωή του σε ηλικία μόλις 31 ετών, όταν έπεσε από τον 3ο όροφο του ξενοδοχείου που έμενε στην Αργεντινή, μαζί με την σύζυγό του.

Λίγες ώρες προτού γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο Πέιν είχε κάνει ανάρτηση στο Snapchat από το δωμάτιο του ξενοδοχείου του, κάνοντας λόγο για μια «υπέροχη μέρα εδώ στην Αργεντινή».

«Απλά απολαμβάνω τον καφέ και το πρωινό μου, παρόλο που είναι περίπου 1 το μεσημέρι», ανέφερε εκτός των άλλων.

Ο Πέιν έκανε σχέδια για την ημέρα του, λέγοντας: «Θα πάω να ιππεύσω μερικά άλογα» και : «Νομίζω ότι θα ξαναπαίξω πόλο, το οποίο θα με θέσει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες».

«Θα είναι μια ωραία μέρα», πρόσθεσε πριν κλείσει το βίντεο.



