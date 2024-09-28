Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και μια νοσηλεύτρια, και περίπου 20 άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε διπλό ρωσικό πλήγμα εναντίον ενός νοσοκομείου στην περιοχή του Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανέφεραν οι τοπικές ουκρανικές αρχές.

«Ο απολογισμός (…) είναι βαρύτερος: έχει πλέον επιβεβαιωθεί ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν» ανακοίνωσε η περιφερειακή διοίκηση του Σούμι στην υπηρεσία Telegram.

Το υπουργείο Υγείας της Ουκρανίας διευκρίνισε ότι το νοσοκομείο που επλήγη ήταν η Κλινική του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στο κέντρο της πόλης του Σούμι. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Η Ρωσία, που έπληξε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Shahed, «κάνει πόλεμο στα νοσοκομεία, στις πολιτικές υποδομές και στη ζωή των ανθρώπων. Μόνο η ισχύς μπορεί να αναγκάσει τη Ρωσία να συνάψει ειρήνη. Η ειρήνη μέσω της ισχύος είναι ο μόνος ορθός δρόμος», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

